Cebu Greats padayong nagbangis sa MPBL

Padayon ang kainit sa Cebu Greats ug gipanglampornas niini ang Bacolod Masskaras, 97-67, niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026, sa nagpadayon nga SportsPlus Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Season 2026 nga gipahigayon sa Strike Gymnasium sa Bacoor, Cavite.
Naggukod ang Greats pagtiklop sa 1st quarter, 20-23, apan human niini, ningsandig ang Greats sa namalik nga sila si Jun Manzo ug Limuel Tampus aron pagmugna og sunodsunod nga rallies aron usbon ang Dagan sa estorya sa pagpadayon sa duwa.
Ang nasugdan nila ni Manzo ug Tampos gitiwas nila ni Mark Meneses ug Brylle Meca ug human niini, hingpit na nga dominasyon na ang nahimo sa Greats.
Ang Greats ningsaka sa 14-3 nga record samtang ang Masskaras nahagbong sa 3-16 nga rekord. / JBM, ESL