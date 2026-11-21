Pormal nang gibuksan ang labing unang Cebu Legislative Awareness Month atol sa regular nga flag-raising ceremony sa Cebu Provincial Capitol sa Nobyembre 16, 2026.
Gipangulohan ni Cebu Vice Governor Glenn Soco ug sa mga sakop sa 17th Sangguniang Panlalawigan ang maong kalihukan.
Tumong sa maong kasaulogan nga mapalig-on ang kahibawo ug pagsabot sa publiko kabahin sa katungdanan, ug mga ordinansa nga gipanday sa hunta probinsyal alang sa kalambuan sa Sugbo.
Isip tipik sa kasaulogan sa Cebu Province Legislative Awareness Month, gitanyag usab ang libreng legal aid services ngadto sa tanang mga Sugbuanon sugod niadtong Nobiyembre 17 hangtod Nobyembre 27, 2026 gawas sa Sabado ug Dominggo.
Ipahigayon kini gikan sa alas-8:00 sa buntag hangtod alas-5:00 sa hapon sa 3rd Floor sa Multipurpose Hall sa Cebu Legislative Building.
Gilantaw kining dakong kahigayonan alang sa mga Sugbuanon nga nagkinahanglan og tambag ug giya sa balaod, diin gipaduol ang serbisyong legal ngadto sa katawhan.
Subay usab sa maong pagbukas , gipahigayon ang pagbendisyon sa mga bag-o nga mga opisina sulod sa Cebu Provincial Legislative Building.
Apil sa mga bag-ong pasilidad nga giinagurahan mao ang bag-ong lobby, conference room, Kapehan sa Sanggunian, Media Lounge, ug ang 24/7 Serbisyo Soco Office.
Matod ni Vice Governor Soco, iyang gipaninguha ang pagpalambo sa maong mga pasilidad aron masiguro ang kaharuhay, ug paspas nga paghatod og serbisyo sa matag Sugbuanon nga mobisita ug modangop sa ilang buhatan. / ANV