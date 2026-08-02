Cebu makasinati og kasarangang maayong panahon sa magsunod tulo ka mga adlaw

Gilaumang makasinati ang Sugbo og kasarangang maayong panahon gikan Agusto 3 hangtod Agusto 5, 2026, apan gipasidan-an ang mga residente nga angay gihapon nga magbantay sa mga tsansa sa pag-ulan tungod sa localized nga pagpanugdog ug pagkilat.
Sumala sa taho sa panahon, ang kadaghanan sa mga lugar sa Sugbo makasinati og maayong panahon sa unang tulo ka mga adlaw sa semana, matod pa ni Patrick Climaco, kinsa ispesyalista sa panahon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pag-asa) Visayas, sa usa ka interbyu sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Agusto 2.
Apan, ang nahilit hangtod sa nagkatag nga mga pag-ulan ug pagpanugdog posible gihapong mahitabo hilabi na sa hapon ug gabii, dugang pa ni Climaco.
Matod niya nga ang localized nga mga pagpanugdog ang pangunang hinungdan sa gipaabot nga ulan gikan sa Lunes hangtod sa Miyerkules. Bisan pa kon posibleng mo-ulan, mas nagkatag ug putolputol kini kon itandi sa lapad ug dugay nga mga ulan nga nasinati sa katapusang semana sa Hulyo.
“Possible gihapon, similar atong last week nga mga pag-ulan atong experience ani, but medyo scattered or putol-putol siya unlike atong niaging semana nga almost tibuok adlaw,” pasabot ni Climaco.
Pipila ka mga lugar sa Metro Cebu ang gikataho kaniadto nga nakasinati og grabeng pagbaha human sa sunodsunod nga mga adlaw sa pag-ulan ug sa usa ka low-pressure area, diin ang tubig baha nakaabot sa level sa hawak sa ubang mga komunidad ug niabot pa gani sa duol sa bungbong sa mga balay.
Ang pagbaha nagdala og grabeng kahasol sa mga motorista ug mga residente, samtang daghang mga estudyante ang kinahanglang i-evacuate human ang pagtaas sa tubig baha nilunod sa mga pasilidad sa eskwelahan ug sa mga naglibot nga lugar.
Ang mga epekto sa Tropical Depression (TD) Luis ang pangunang mabatyagan sa mga bahin sa Western Visayas ug duol nga mga lugar, lakip ang Occidental Mindoro, Antique, ug mga bahin sa Aklan, diin ang mas kanunay nga pag-ulan ang gipaabot sa sunod nga tulo ka adlaw, matod ni Climaco.
Nagpagawas ang Pag-asa og General Flood Advisory nga nagpabiling epektibo sa mga bahin sa Central Visayas uban sa pagpasidaan sa mga awtoridad sa panahon nga ang mga suba sa Sugbo, lakip ang mga sistema sa suba sa Cotcot, Mananga, Guinabasan, Balamban, ug Sabangdaku, mahimong maapektuhan.
Ang susamang mga pasidaan gihatag usab sa mga sistema sa suba sa Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor. Ang sistema sa panahon ang gipaabot nga magdala og hinay hangtod sa kasarangan nga pag-ulan ug pagpanugdog.
“People living near the mountain slopes and in the low lying areas of the above mentioned river systems and the Local Disaster Risk Reduction and Management Councils concerned still advised to be alert for possible flashfloods,” pamahayag sa Pag-asa.
Pagka-Dominggo sa alas 3:00 sa kadlawon, ang TD Luis nahimutang sa 315 ka kilometro sa sidlakan sa Daet, Camarines Norte, nga nagdala og labing taas nga kusog sa hangin nga 55 ka kilometro matag oras ug mga paghuros nga moabot sa 70 ka kilometro matag oras samtang naglihok nga hinay paingon sa kasadpan-habagatan-kasadpan.
Karong Huwebes, Agusto 6 ug Biyernes, Agusto 7, giingon ni Climaco nga ang mga residente sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Visayas angay usab nga mangandam sa mas kusog nga mga hangin samtang ang habagat, o ang southwest monsoon, magkakusog.
Ang gikusgon sa habagat ang naimpluwensyahan sa Super Typhoon Dolphin, nga nagresulta sa mas hanginon nga kahimtang sa tibuok rehiyon.
Ang Pag-asa Visayas nagpadayon sa pagpahinumdom sa publiko nga bantayan ang pinakabag-ong mga pahayag sa panahon, hilabi na niadtong nagplano og mga kalihukan sa gawas, tungod kay ang mga lokalisadong pagpanugdog mahimong dali nga mousbaw ug magdala og bug-at nga ulan, kilat, ug kusog nga hangin. / DPC