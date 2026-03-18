Cebu maoy host sa World Arnis

Ipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo ang 6th Doce Pares World Arnis Championship karong Abril 9-12, 2026, sa City Mall Activity Center sa N. Bacalso Avenue.
Moabot sa 300 ka arnisadors gikan sa dili moubos sa 10 ka mga nasod ang magkombati sa kompetisyon.
"This is part of our determined effort to continue the legacy of Doce Pares and keep the spirit of its founding masters alive," opisyal nga pamahayag ni Doce Pares Eskrima Academy Supreme Grandmaster Arnulfo "Dong" Cuesta, kinsa maoy tournament head organizer.
Gipasabot ni Cuesta nga ang mga partisipante magrepresentar sa mga tunghaan, clubs, o organizations sa nagkadaiyang mga nasod.
Adunay eskrimadors gikan sa Amerika, Europe, ug Canada ang moataki sa Sugbo alang ning maong prestihiyusong kompetisyon, nga gisuportahan sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa liderato ni mayor Nestor Archival.
Sa dili pa sugdan ang aktuwal nga kompetisyon, adunay ipahigayon nga Grandmasters Training karong Abril 8-9, nga gihulagway ni Cuesta nga usa ka advanced training session nga maghatag sa arnisadors og kahigayunan aron direktang makat-on gikan sa grandmasters.
Sa laing bahin, nagkanayon si Cuesta nga dako nilang pasalamat ngadto kang Cebu City Councilor Alvin Arcilla, kinsa wala magpanuko sa pagbuhi og kinatibuk-ang suporta alang sa kompetisyon, nga gilaumang makatabang sa pagpalambo sa turismo sa dakbayan.
Sa mga interesadong mosalmot, mahimong motawag sa 0956-5369150, mo-email sa mabuhay@docepareshq.com o bisitaha sa Doce Pares Eskrima Academy Facebook page alang sa dugang mga impormasyon. / ESL