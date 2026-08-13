Cebu marathon adunay bag-o nga organizer

Sa tinguha nga dili na mausab ang negatibong mga nasinati sa miaging duha ka tuig, ang Cebu Marathon nikuha og bag-ong organizing team sa pagbalik niini karong Enero 10, 2027.
Ang Cebu City Sports Commission nga gipangulohan sa chairman niining si Dr. Rhoel Dejano ug ang DJT Events, bag-ong event organizer nga gipangulohan ni Danika Johanna Tan, mao na ang modumala sa lumba.
Opisyal kining gianunsiyo atol sa paglusad sa Cebu Marathon 2027 niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026, sa SM Seaside City.
Nagkanayon si Dejano nga hugot nga gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga kinahanglang dili na mausab ang mangil-ad nga nangahitabo kaniadto, dihang gidumala pa ang lumba sa Cebu Executive Runners Club (CERC).
“We read, we monitor, and the mayor also reads all the comments and feedback that we received in the previous edition. When that actually happened, we were talking the whole day because the blame went back to the mayor and the city, with no mention of the organizers,” matod ni Dejano.
Ang CERC nga maoy founding organization sa lumba, aduna na lang limitadong obligasyon sa lumba, partikyular sa konsultasyon nga aspeto.
“We are officially introducing Cebu Marathon 2027 under a new organizing team. The CERC, the founding organization of Cebu Marathon, entrusted DJT Events to organize the Cebu Marathon. As we continue to transition to this new chapter, we will continue to work closely with them through guidance and consultation only,” pasabot ni Tan.
Sa miaging duha ka tuig, ang lumba giuwan og mga kontrobersya lakip na niini ang reklamo sa mga partisipante nga grabe ka langan una modawat ang finishers’ medals nga gikapungot og maayo sa runners hilabi na sa mga gikan sa gawas sa nasod.
Ang bag-ong edisyon langkuban og upat ka mga kategoriya. Kini mao ang 42K, 21K, 10K ug 5K. Ang mga mananaog sa tanang kategoriya adunay ganti nga madawat.
Masugod ang rehsitrasyon karong Agusto 15 ug motiklop karong Nobiyembre 15, 2026. Mahimong makaparehistro sa online pinaagi sa opisyal Cebu Marathon website nga cebumarathon.com. ph. / JBM, ESL