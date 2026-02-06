Cebu mo-host og Hyrox365 competition

Sa labing unang higayon, makasinati ang fitness enthusiasts sa Sugbo og usa ka Hyrox event pinaagi sa Awaken Outdoor Series - Hyrox365 Fitness Club Edition nga ipahigayon karong Pebrero 28, 2026, sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City.

Ang mga partisipante ning maong kompetisyon mosagubang sa nagkadaiyang mga pambuhaton sulod sa usa ka fitness gym.

Gipasabot ni event organizer nga si Joy Polloso, kinsa usa sab ka Hyrox athlete, kini maoy labing unang higayon nga ipahigayon ang kompetisyon sa gawas sa usa ka fitness gym.

"Awaken Outdoor series is the first to be held outside of a gym. Hyrox is very inclusive. It's challenging but everyone who has the passion can do it," asoy ni Polloso atol sa opisyal nga paglusad sa kompetisyon kagahapon, Biyernes, Pebrero 6, 2026, sa usa ka kan-anan sa Banilad Town Center sa Dakbayan sa Sugbo.

Sagubangon sa mga partisipante ang siyam ka gym exercises nga mao ang 800 meter run, SkiErg (600 M), Push-up (40 reps), Kettlebell Deadlift to High Pull (35 reps), Burpees (40 reps), RowErg (600 M), Farmer's Carry (150 M), Lunges (120 M), ug Wall Balls (100 reps).

Aduna kini tulo ka mga kategoriya – singles, doubles, ug triples.

Mosunod ang kompetisyon sa timed completion-based format diin hatagan ang mga partsipante og tulo ka minutos sa paghuman sa matag gym exercise.

"Everyone here in Cebu has passion. No other place to start Hyrox than here in Cebu," asoy ni Awaken Managing Partner Culver Padilla kinsa nitataw nga aduna sab mga partisipante nga gikan sa laing dapit sa nasod ug hasta sa gawas sa nasod nga mangapil.

Nanghinaot ang mga nag-organisar nga sa ugma damlag, maka-host ang Pilipinas og usa ka Hyrox full race diin mas grabe ka lisod ang pangsagubangon sa mga partisipante. / ESL