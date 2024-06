Cebu mo-host og mga duwa

Napili ang Dakbayan sa Sugbo aron mo-host sa ubang mga duwa sa 1st Federation International Football Association (FIFA) Futsal Women’s World Cup nga ipahigayon karong Nobiyembre, 2025 sa Pilipinas.

Sa usa ka interbyo ning Lunes, Hunyo 24, 2024, si Philippine Football Federation (PFF) President John Gutierrez niingon nga napili ang dakbayan aron maoy mo-host sa ubang mga duwa sa eliminations, quarter-finals, semi-finals, ug posible sa finals sa kompetisyon.

“I am here to ask the local government unit of Cebu for the support because we are looking at having some of the games played here,” Gutierrez said.

“Nandito ako para makausap si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia para humingi ng suporta para 2025 FIFA Futsal Women’s World Cup.”

Gipasabot ni Gutierrez nga napili ang Queen City of the South gumikan kay aktibo ang football ning dakbayan ug aduna na sab kini saktong mga pasilidad.

“Yung football community dito napaka-healthy, nung huling National Tournament ang nag champion ay ang Cebu...and Central Visayas Regional Football Association is one of the biggest and most organized in the country,” pasabot ni Gutierrez.

Matod ni Gutierrez nga moabot sa 16 ka mga nasod ang magpinatiray sa kompetisyon.

Nidugang si Gutierrez nga bulahan ang Pilipinas nga napili’ng host sa kompetisyon gumikan kay usa kini sa labing prestihiyusong sporting events sa tibuok kalibutan.

“Ibang players from other countries like Spain and Italy, Brazil and Argentina nangangarap lang sila na makapunta sa world cup, but tayo as host qualified na tayo. Tayo ang first participant ng first ever FIFA Futsal World Cup,” batbat ni Gutierrez.

Sa usa ka press conference, nagkanayon si Garcia nga gihangop niya kining maong oportunidad ug maghuwat na lang siya sa pormal nga letter of intent.

Matod ni Garcia nga dako kini og matabang sa turismo sa Sugbo.

“Once you bring sporting activity such as this, FIFA it’s the biggest organizer of all the sports in the entire world...dako kay ning garbo nga ang women’s futsal gi-award sa Philippines to host it, ug mas dako nga garbo nga gipangita nila ang Cebu City,” asoy ni Garcia.

Wala pa man tuod masugdi ang preparasyon isip co-host apan gitino ni Garcia nga andam ang dakbayan ning maong tahas.

“We will find an area in SRP. Kita’y mangita sa yuta. Kita’y mobutang sa mga bleacher ug grandstand, then sila na ang mobutang sa grass,” dugang ni Garcia. / AML