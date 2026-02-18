Cebu mo-host sa SLA, July 1-5

Makasaksi ang basketball fans sa Sugbo og kombati sa grassroots basketball nga pang-international ang kalidad sa pagpahigayon sa Sinag Liga Asya (SLA) Junior World Showcase karong Hulyo 1-5, 2026, sa nagkadaiyang venues, usa na niini ang Cebu Coliseum nga maoy mo-host sa premirong adlaw sa kompetisyon.
Moabot sa 50 ka teams gikan sa nagkadaiyang mga nasod lukop kalibotan ang magpinaksitay sa kompetisyon nga pormal nga gilusad kagahapon, Miyerkules, Pebrero 18, pinaagi sa usa ka press conference sa Treewoods Residences sa Brgy. Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Si SLA chairman Rocky Chan kinsa naila na sa regional basketball scene sa Pilipinas, nagkanayon nga sa 50 ka mga luna nga ilahang gitagana alang sa kompetisyon, upat na lang ang bakante ning puntoha.
Gipasabot ni Chan nga kabahin sa gidaghanon sa partisipanteng teams, usa kini ka dakong kalambuan kumpara sa premirong pagpahigayon nga kompetisyon sa Luzon, partikyular sa Pampanga, niadtong 2024 nga nakadani og 24 teams.
Niadtong 2025, ang kompetisyon nitapon sa Mindanao, partikyular sa Cagayan de Oro City, ug nakadani kini og 35 ka teams.
Ning higayona sa pagtapon sa kompetisyon sa Visayas, adunay teams gikan sa United States, Canada, United Arab Emirates, Dubai, Australia ug hasta Europe, ang kompirmadong mangapil sa torneyo nga gibahin sa nagkadaiyang age categories: 13-under, 15-under, 17-under, 19-under, ug 23-under.
Gawas sa Cebu Coliseum, gikonsiderar sab nga venues sa Cebu edition mao ang Mandaue City Sports Complex, Magnum Sports Complex, ug Cebu City Sports Institute sa Barangay Sawang Calero.
Matod ni Chan nga ang SLA nakigtambayayong sa Department of Tourism, ug local government units sa Cebu City ug Mandaue City alang sa pagpahigayon sa kompetisyon nga gisuportado ni Senator Bong Go ug Philippine Sports Commission gikan pa sa pagkahimugso niini.
“We’re expecting more than a thousand delegates from different countries. This is about promoting both sports and tourism,” pasabot ni Chan. / ESL