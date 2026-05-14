Cebu pickleball open, Hunyo 27

Dili ikalimod nga ang pickelball maoy labing bag-ong sporting event nga gikahiman sa mga Pinoy nga mahiligon og pasingot alang sa kahimsog sa panglawas.
Wala kini gipili nga edad, batan-on, hamtong ug hasta senior citizens naungo na sa pagduwa ning maong natad sa paugnat sa kusog.
Dili ikasurpresa nga sa umaabot, daghang pickleball tournaments ang mapahigayon sa nagkalainlaing suok sa nasod.
Dinhi sa Sugbo, usa ka grupo ang nakahukom nga mag-organisar og regular nga pickleball tournament sa panghinaut nga mao na unya kini atangan sa mga mahiligon ning maong duwa.
Niini, nahimugso ang 1st Cebu Pickleball Open Tournament 2026: The Blazing Torch and True Edge Cup tournament, nga ipahigayon karong Hunyo 27, 2026, sa Net and Paddle, nga nahiluna sa LUDO Complex sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Sa press conference niadtong Miyerkules, Mayo 13, sa usa ka kan-anan sa Market Place sa Banawa, Cebu City, opisyal nga gilusad ang torneyo, nga gipasiugdahan sa Antorcha De La Libertad Lodge No. 2 ug Espada De Rectitud Lodge No. 3, nga ubos sa The Sovereign Grand Lodge of Visayas and Mindanao.
Ningtambong sa paglusad ang mga nagpasiugda sa torneyo nga sila si tournament commissioner Allan Delantar, Hermanos Cesar Carlos Albano, Joseph Versaga, Amado Baclayon Jr., Gerald Cañete, Atty. Rengie Galo, Anselmo Belangel Jr., lakip na sila si Famela Mantuhac-Sajuela ug Eva Marie Neo sa Bola Pickleball PH.
Si Delantar, kinsa kanhi Cebu City Sports Commission (CCSC) commissioner, nagkanayon nga mohangop sila sa Philippine Sports Commission (PSC) alang sa ilang tinguha nga makaporma og kaugalingong National Sports Association (NBA) alang sa pickleball dinhi sa Sugbo.
Gipasabot ni Delantar nga nakahunahuna sila niini kay ilang naobserbahan nga daghan na gyud ang mga grupo nga naengganyo sa pagduwa ning bag-ong natad sa paugnat sa kusog sa nagkalainlaing dapit.
Sa inisyal nilang torneyo, matod ni Delantar nga limitado lang una sa 60 ka mga parisan ang dawaton aron maghinampakay – 20 sa men’s doubles, 20 sa women’s doubles, ug 20 sab sa mixed doubles events.
Ang kampiyon sa matag kategoriya makadawat og P10,000 samtang P7,000 ang mabulsa sa runner-up.
Ang rehistrasyon nagbalor og P1,500 matag magduduwa. Alang sa gustong magparehistro, mahimong mosulod ani nga link: https://form.jotform.com/261328899981477. / ESL