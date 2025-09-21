Cebu Press Freedom 2025 gibuksan

Ang media usa ka maayong instrumento sa paghatag og kasayuran sa mga kabus aron matabangan sila nga makalingkawas sa kalisud ug makahimo og husto nga mga desisyon alang sa mas maayong kaugmaon.

Mao kini ang mensahe ni Rev. Fr. Keith Amodia sa mga media practitioner sa Sugbo atol sa misa sa pagbukas sa Cebu Press Freedom Week 2025 sa Robinsons Galleria niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025.

Gipasiugda sa mass presider nga si Fr. Amodia nga ang gugma kinahanglan nga anaa sa kinauyokan sa trabaho sa matag media practitioner, ilabina sa pagserbisyo sa mga kabus pinaagi sa tukma nga impormasyon.

“Always speak the truth with love and charity, it is not enough that you have the truth, you always speak with charity because when these two, truth and charity, love should always prevail,” matud ni Fr. Amodia.

Gipasiugda usab sa homiliya ang pagka-mahinungdanon sa press freedom aron mapanalipdan ang kamatuoran.

Gipunting ni Fr. Amodia nga ang kaalam usa ka gahum kon knowledge is power, ug kadtong naghupot niini kinahanglan nga gamiton sa responsable nga paagi.

Sa bisperas sa Cebu Press Freedom Week 2025, gipahigayon ang Mr. and Ms Cebu Press Freedom sa Sabado sa gabii, Septiyembre 20 sa Bai Hotel sa dakbayan sa Mandaue, diin ang online editor sa SunStar Cebu nga si Joshua Solano ang mananaug, uban ni Arvie Veloso, gikan sa DyHP radio station ug correspondent sa SunStar Superbalita nga nagrepresentar sa KBP-Cebu chapter.

Sa iyang tubag sa question and answer portion, gipasiugda ni Solano nga ang journalism dili lamang kabahin sa pag-report, apan kinahanglan usab kini nga magsilbi nga usa ka giya sa panahon sa kawalay kasigurohan uban sa “kadasig, responsibilidad, ug pagtahod” alang sa kagawasan sa pamantalaan. Dugang pa niya nga ang mga isyu karon sama sa flood control projects dili lamang mga istorya, kondili mga lifelines sa mga tawo nga nanginahanglan.

“Let us all remember that news does not only inform the mind, but it must also move the hearts to protect the people,” matud ni Solano.

Si Ms. Cebu Press Freedom 2025 Arvie Veloso, sa iyang tubag, misaysay sa usa ka responsible reporting, nga nagpasiugda sa pagka-importante niini sa pag-impluwensya sa uban sa paghatag og tinuod, etikal, ug kasaligan nga impormasyon.

Si Elaiza Peñaranda sa MyTV ang nakakuha sa first runner-up, samtang si Kristin de Dios sa The Freeman nahimong second runner-up, ug Harmony Dela Cruz sa SunStar Cebu, third runner-up.

Sa mga lalaki nga contestants, si Carl John Griño sa The Freeman ang nakakuha sa first runner-up, gisundan ni Nathaniel James Sandoval sa KBP Cebu sa ikaduha, ug Karl Adriane Donal sa MyTV sa ikatulo. / DPC