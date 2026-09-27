Cebu Press Freedom Week ‘26 gitapos sa panaghiusa ug talento sa media

Gitapos niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 26, 2026, ang usa ka semana nga pagsaulog sa 34th Cebu Press Freedom Week (CPFW) pinaagi sa Closing Fellowship sa Casino Español de Cebu, diin nagtigom ang mga miyembro sa working press ug media practitioners sa Sugbo alang sa usa ka gabii sa panaghiusa, talento ug camaraderie.
Usa sa highlight sa Closing Fellowship ang dance competition diin nagpakitang-gilas ang nagkadaiyang grupo sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ).
Nigawas nga mananaog sa unang pwesto ang Cebu Capitol Association of Reporters in Tri-Media (Cart), gisundan sa Defense PNP Press Corps (Depp) sa ikaduhang pwesto ug Online Journalists (OJ) sa ikatulong pwesto.
Ang Cart usa ka grupo sa mga reporter nga nag-cover sa Cebu Provincial Capitol ug nagkalainlaing kalihukan, isyu nga may kalambigitan sa provincial government. Ang Depp naglangkob sa mga media practitioner nga nag-cover sa defense, Philippine National Police (PNP), seguridad ug public safety beats, samtang ang Online Journalists (OJ) nagrepresentar sa mga journalist nga nagtrabaho sa online news platforms ug digital media.
Sa Closing Fellowship, nag-enjoy ang mga media personality sa sayaw, musika, pagkaon ug panag-istoryahanay, samtang ilang gibiyaan kadiyot ang naandan nga mikropono, kamera ug bolpen aron mosaka sa entablado.
Nahimo sab nga espesyal nga highlight ang unang pag-apil sa mga editors sa dance presentation sa kasaysayan sa CPFW, diin ilang gisayaw ang 1980s hit nga “Body Dancer.” Bisan wala sila makadaog sa kompetisyon, nadawat sa mga editors ang kusog nga suporta ug pagdayeg gikan sa ilang mga kauban sa media.
Gipasiugdahan ang closing fellowship uban sa suporta sa Globe, Ayala Corporation, Ayala Land ug GCash, uban sab sa tabang sa PRWorks.
Mga highlight sa usa ka semana nga CPFW
Gisugdan ang 34th CPFW niadtong Septiyembre 20, 2026, sa Robinsons Galleria Cebu pinaagi sa Holy Mass ug Opening Fellowship.
Sa duet singing competition, nidaog sa unang pwesto sila Mary Evaccor “DJ Aiko” Laspuña ug Rayden “DJ Elmo” Zafra pinaagi sa ilang rendition sa “Love Is an Open Door” gikan sa Frozen. Ikaduha sila si Joshua Glenn Solano ug Rica Luciano sa SunStar Cebu, ikatulo sila Joanne Espinosa ug Ardeshir Morales sa MyTV Cebu, samtang ikaupat sila Beverlygin Lebores ug Rannie Bodomo sa GMA TV ug GMA Radio DYSS.
Nagpahigayon sab og nagkalainlaing sports events sulod sa usa ka semana, nga gisalmutan sa mga representante gikan sa nagkalainlaing media outlets.
Lakip sa ubang dagkong kalihukan sa selebrasyon ang GMA Regional TV Kapuso Campus Talk/MasterClass ni Howie Severino sa UP Cebu; MyTV Cebu Media Literacy Forum sa Consolacion nga nagtutok sa AI ug misinformation; Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) General Assembly; Panaghiusa: The 2026 Cebu Columnists Fellowship Night; SunStar Campus Journalism Summit 2026, nga naghatag og higayon sa mga batan-ong journalist sa pagsaysay sa mga istoryang may kahulugan; mga open forum bahin sa credibility, clickbait ug social media; Media Pickleball Tournament; ug ang “Journalism Without Harm” forum, nga nagtutok sa survivor-centered reporting sa sexual abuse batok sa kababayen-an ug kabataan.
Gisaulog matag tuig sukad niadtong 1984, ang Cebu Press Freedom Week nagtumong sa paghatag og luna alang sa mga media practitioner nga magtinabangay, magpaambit og kahibalo ug magpalig-on sa panaghiusa, samtang gipasiugda ang kamahinungdanon sa press freedom.
Sa Closing Fellowship, napamatud-an pag-usab nga gawas sa ilang importanteng papel sa paghatod og balita ngadto sa publiko, ang Cebu media community usa sab ka komunidad nga nagtinabangay, naghiusa ug nagsaulog isip usa ka pamilya.
Long Live Cebu Media! / BJC