Cebu Press Freedom Week miabli

MGA OPISYAL SA CFBJ: Ang napili nga mga opisyal sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) sa eleksiyon nga gipahigayon sa Quest Hotel and Conference Center-Cebu mao sila si (gikan sa wala) Arnold Bustamante sa dyHP (president); Calvin Cordova sa Manila Bulletin (vice president), Jessa Agua-Ylanan sa dyMR (secretary); Lloyd Suarez sa dySS (treasurer), Arvie Veloso sa dyHP (auditor), UG Dale Israel (The Freeman) gitudlo nga public information officer./ AMPER CAMPAÑA

John Paul Ryan Seblos









Copied Nagkatapok na sab ang nagkadaiyang media outlets nga dili managribal, kon dili isip managhigala atol sa pagsugod sa 32nd Cebu Press Freedom Week niadtong Dominggo, Septiyembre 15, 2024 sa Robinsons Galleria sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kalihukan, nga gipasiugdahan sa Cebu Federation of Beat Journalists, gisalmutan sa Sun.Star Cebu, Superbalita Cebu, The Freeman, Banat News, CDN Digital, MyTV, GMA 7, ug asosasyon sa Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. KAMPIYON: Si Lian Grace Sin­culan sa SunStar Cebu, kinsa nibirit sa “I Wanna Dance With Somebody” ni Whitney Houston, maoy kampiyon sa singing competition ./ AMPER CAMPAÑA Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa usa ka misa nga gipangulohan ni Fr. Ritche Salgado, usa ka pari nga na-assign sa Butuan, Mindanao. Sa iyang homily, gihatagan ni Fr. Salgado og gibug-aton ang pagkamahinungdanon sa obligasyon sa media sa paghatod og mga impormasyon sa publiko. Human sa misa, gipahigayon ang singing competition nga adunay tema nga 1980’s revival ug gibuwakan kini’g raffles diin nagkadaiyang mga premyo ang gipanghatag ngadto sa media practioners. Nidaog sa singing contest mao si Lian Grace Sinculan sa SunStar Cebu, kinsa nibirit sa “I Wanna Dance With Somebody” nga kanta ni Whitney Houston. Atol sa programa, gitunol sab ang mga mananaog sa volleyball ug basketball tournament sa CPFW. Dungan sa kalihukan, gipahigayon sab ang Cebu Newscoop ug Cenewof Wellness Day diin adunay libreng masahe ug serbisyong medikal. Human sa opening ceremony, nagpahigayon ang Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) og election of officers sa Quest Hotel and Conference Center-Cebu. Napiling mga opisyal mao sila si Arnold Bustamante sa dyHP (president); Calvin Cordova sa Manila Bulletin (vice president), Jessa Agua-Ylanan sa dyMR (secretary); Lloyd Suarez sa dySS (treasurer), ug Arvie Veloso sa dyHP (auditor). Si Dale Israel (The Freeman) gitudlo ngsa public information officer. Ang kasaulogan sa Cebu Press Freedom nagsugod dihang usa ka grupo sa Cebu media ang nagkatapok aron iselebrar ang kagawasan sa nasod gikan sa diktadorya ni kanhi president Ferdinand Marcos niadtong dekada 80./JPS