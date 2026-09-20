Cebu Press Freedom Week opisyal gisugdan

Opisyal nga gisugdan ang Cebu Press Freedom Week nga adunay panawagan sa mga sakop sa media nga mobalik sa tinuod niini nga katuyoan sa paghatod sa kamatuoran ug pagpanalipod sa huyang nga mga sektor sa katilingban.
Ang opening fellowship niadtong Domingo, Septiyembre 20, 2026, sa Robinson’s Galleria, nga gitambungan sa mga representante sa nagkadaiyang media outlets ug organisasyon sa Sugbo, maoy timaan sa ika-34 nga selebrasyon sa tinuig nga kalihukan.
Ang usa ka semana nga selebrasyon molungtad hangtod karong Sabado, Septiyembre 26 atol sa pagpahigayon sa closing fellowship human sa sunodsunod nga mga kalihukan, pakigpulong, ug mga forum.
Sa iyang wali atol sa opening mass, si Fr. Keith Amodia, SDB, nagpahinumdom sa mga tigbalita nga magpabilin nga giyahan sa kamatuoran ug sa ilang responsibilidad sa pag-alagad sa publiko.
“The truth serves the human person,” matod ni Amodia.
Giawhag niya ang mga tigbalita sa pagsusi kon unsa ang nakaaghat niini nga magpabilin ning maong propesyon ug kon aduna pa ba gihapon ang kadasig ug mga ideya nga naghatod kanila sa journalism.
Giingon usab ni Amodia nga ang kagawasan sa pamantalaan nagkinahanglan nga ang mga tigbalita adunay kadasig sa pagkab-ot sa kamatuoran ug pagpanalipod sa mga kabus ug uban pang huyang nga mga sektor.
Gidasig niya ang media nga atubangon ang mga institusyon, lakip ang gobiyerno, simbahan, ug mga civic group ug ipabiling abli ang pultahan alang sa mga hisgutanan. / DPC