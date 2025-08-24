Cebu Province mopalit og mga sea ambulance

Nagtinguha ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nga moundang na sa pag-abang og mga sea ug air ambulance kabahin sa pagpauswag sa emergency response ug disaster preparedness hilabi na alang sa hilit nga mga isla sama sa Camotes ug Bantayan.
Si Dennis Pastor, pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), nikompirmar atol sa online program sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines” niadtong Biyernes, Agusto 15, 2025, nga ang probinsya nagplano na nga mopalit og kaugalingong duha ka sea ambulances.
Matod niya, ang usa ka ambulansya ibutang sa amihanang Sugbo aron magserbisyo sa Bantayan Island samtang ang usa ibase sa Dakbayan sa Danao aron magamit sa upat ka mga lungsod sa Camotes Island nga Poro, Tudela, San Francisco, ug Pilar.
Ang probinsya, pinaagi sa PDRRMO, naningkamot sa pagkuha og sea ambulances.
Samtang naghulat sa pag-aprubar, si Pastor niingon nga ang probinsya nag-finalize sa kasabutan sa pag-abang aron ma-deploy ang mga unit ug sundan kini sa air ambulances.
Dugang pa niya nga ang fixed-wing aircraft gikonsiderar aron mapauswag ang emergency response, tungod kay ang Bantayan ug Camotes adunay mga airstrips.
Gipadayag ni Pastor nga daghang kinabuhi ang nakalas sa Camotes tungod sa mga pagkalangan ug mga hagit sa pag-access sa emergency transportation.
Agig tubag, ang probinsya nagtinguha nga makabaton og labing menos usa ka sea ambulance nga andam sa katapusan sa Setiyembre, nga makaabot sa kapaspason nga 40 knots aron ma-navigate ang dagko nga bawod sa dagat.
Gihatagan og gibug-aton ni Pastor ang pagkamahinungdanon nga maseguro nga ang barko makatuman sa estrikto nga mga detalye aron maka-operate nga luwas, hilabi na sa lisod nga kahimtang sa dagat.
Dugang pa niya nga ang sea ambulance magsilbe sa daghang katuyoan, lakip na ang pagpatay sa sunog, rescue operations, ug pagdala og relief goods ug logistics sa higayon nga magamit na kini.
Ang sea ambulances igahin alang sa publiko, uban sa pag-deploy nga pagahukman pinaagi sa medikal nga panginahanglan ug pagdumala pinaagi sa mga referral protocol ug pamaagi nga himuon sa koordinasyon sa mga opisyal sa panglawas sa probinsya.
Ang uban pang mga inisyatiba ubos sa PDRRMO mao ang pagtukod og command center aron mapauswag ang koordinasyon sa emerhensya ug komunikasyon.
Matod ni Pastor gikinahanglan sab ang mga drone alang sa pagtimbangtimbang sa kadaot ug mobile command units aron sa pagtabang sa responders.
Ang mga plano naglakip usab sa pagkuha og mga patient transfer vehicles ug pag-upgrade sa communication infrastructure. / DPC