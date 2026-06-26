Cebu Province nagtukod og anti-bullying hotline

Usa ka hotline ang gitagana sa kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo aron tubagon ang mga reklamo sa bullying sa mga tinun-an sa lalawigan.
Gipahibawo ni Governor Pamela Baricuatro nga gimandoan na niini ang Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) ug Provincial Youth Development Office pag designate og mga focal persons nga mo manage sa anti-bullying hotline.
Lakip usab ang pagplastar sa mga tunghaan sa kaugalingong emergency hotline numbers isip sayon nga access sa mga tinun-an ug magtutudlo panahon sa emerhensya.
Kini agi’g pakig-alayon sab sa mga sakop sa Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ubos sa Cebu Provincial School Board.
“What kind of future will we have if we don’t take care of our children now?,” matod ni Baricuatro.
Subay sa gipatawag nga emergency meeting ni Baricuatro tali sa Provincial Peace and Order Council (PPOC) giaprubahan usab ang rekomendasyon sa paghimo og awareness ug intervention programs sa Department of Education (DepEd) alang sa mga magtutudlo, mga tinun-an ug mga ginikanan.
Gikinahanglan nga ang maong programa mo-sentro sa crime prevention, school safety protocols, anti-bullying campaigns, gangsterism, extremism, ug radicalization.
Atol sa tigum, gipahibawo ni Police Col. Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nga nakaplastar na ang security measures sa mga tunghaan.
Base sa talaan sa CPPO, adunay 2,516 ka mga security personnel ang gipang-deploy sa mga tunghaan sa probinsiya.
Ang maong mga lakang gipatuman human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026, diin tulo ka tinun-an ang nakalas samtang 13 ang nangaangol. / ANV