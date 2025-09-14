Cebu real property tax amnesty mahuman sa Hulyo 2026

Wala na la’y tuig ang nahabilin alang sa mga tag-iya og yuta ug balay sa Cebu Province nga makapahimulos sa real property tax amnesty program.
Base sa usa ka Facebook post sa Cebu Province niadtong Biyernes, Septiyembre 12, 2025, ang programa, nga nagsugod niadtong Hulyo 5, 2024, nagtugot sa mga tag-iya sa kabtangan nga bayran ang ilang basic real property tax, Special Education Fund, ug uban pa’ng espisyal nga bayranan nga walay silot, surcharges, o interest.
Ang amnesty naglakip sa tanang wala pa mabayri nga mga buhis nga natipon sa wala pa ang Hulyo 5, 2024.
Ang mga bayad mahimong bulto o pa-installment. Ang programa mahuman karong Hulyo 5, 2026.
Sa mao gihapon nga post, gibutyag nga ang programa adunay pagtugot sa Republic Act 12001, o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act, ug usa ka Bureau of Local Government Finance memorandum.
Matod sa provincial government, ang amnesty naghatag og legal nga kahupayan sa mga delinquent taxpayers samtang nagtabang usab kini sa pagdugang sa kita sa gobiyerno ug pagdasig sa pagbayad sa buhis. / CDF