Cebu Reservists nakadawat og bag-ong combat uniform

Nakadawat ang mga reservist nga sakop sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade (1901st RRIBde) og bag-ong suplay nga combat uniform gikan sa 7th Regional Community Defense Group (7RCDG), Reserve Command, Philippine Army atol sa usa ka ceremonial distribution nga gipahigayon sa Camp Lapu-Lapu, Apas, Siyudad sa Sugbo.
Ang maong brigade nga pinangulohan ni Brigadier General Erik Miguel Espina nidawat sa bag-ong uniform nga giisyu sa 7RCDG, RESCOM, Philippine Army, isip kabahin sa padayon nga suporta sa command sa kahimtang ug kaandaman sa mga reservist sa rehiyon.
Nagpasalamat sab ang 1901st RRIBde sa pagpanguna ni Colonel Edgar Mangabay, Commanding Officer sa 7RCDG, alang sa paghatag sa maong mga uniform nga makatabang sa pagpalig-on sa operational readiness ug identidad sa mga reservist.
Ang bag-ong combat uniform naglangkob sa combat boots, bag-ong PhilArpat uniform, ug bull cap nga headgear nga gipanghatag dungan sa tinuig nga Unit Mustering nga gipahigayon niadtong Marso 28, 2026.
Sa iyang pakigpulong atubangan sa unit, gipahinumdoman ni Brigadier General Espina ang kamahinungdanon sa papel sa usa ka reservist isip kabahin sa Standing Reserve Force sa nasod.
Iyang gipasiugda nga ang matag reservist gilauman magpakita sa mga kinaiyang Professional, Methodical, ug Consistent (PMC) isip pundasyon sa ilang serbisyo sa katawhan ug sa nasod.
Sumala niya, ang Professional nagpasabot sa pagpakita og taas nga lebel sa disiplina ug maayong pakigrelasyon sa isig ka sundalo ug sa komunidad; ang Methodical nagpasabot sa pagsunod sa mga pamaagi ug lagda sa Armed Forces of the Philippines; samtang ang Consistent nagpasabot sa makanunayon nga pagpaningkamot sa paghatag og kalidad nga serbisyo isip kabahin sa Reserve Force.
Gipasiugda sab nga ang mga reservist adunay importante nga papel sa pagserbisyo sa katawhan ug nasod, ilabi na sa panahon sa emerhensiya ug kalinaw, diin sila andam mosagubang sa lainlaing hagit alang sa kaayuhan sa komunidad ug nasod.
Gipahigayon sab atol sa maong kalihukan ang Refresher Course on Reservist Management, diin gipahibalo nga ang mga propesyonal nga mosulod sa Reserve Force adunay oportunidad nga makapa-commission isip opisyal.
Ang maong diskusyon gipahigayon pinaagi sa Operations Section, 7RCDG S3, ug gipresentar ni SSG Elbert Melon isip resource speaker.
Gipahinumdoman sab ang mga reservist mahitungod sa mga lagda sa pagpa-commission isip opisyal ubos sa Republic Act 7077, nga nagdumala sa ROTC ug Reserve Force sa Armed Forces of the Philippines.
Sa katapusan, ang tibuok ginsakpan sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade nipahayag sa ilang dakong pasalamat sa 7RCDG ug Reserve Command, Philippine Army alang sa padayon nga suporta ug paghatag sa bag-ong combat uniform nga makatabang sa pagpalig-on sa ilang kahimtang isip kasaligan nga pwersa sa nasod. / Tampo / Sinuwat ni Sgt. Sansin G. Dio CE-AO40109 PA (Res)