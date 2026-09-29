Cebu Safe School Program, gilusad

Nilagda og kasabutan sa panaghiusa ang nagkadaiyang mga ahensiya sa gobiyerno alang sa pagpanalipod sa mga tinun-an ug mga tunghaan sa tibuok Lalawigan sa Sugbo sa Septiyembre 29, 2026.
Kini kabahin sa pagpalig-on sa Executive Order No. 35 ni Gobernador Pamela Baricuatro nga nag-establisar sa Cebu Safe Schools Program tungod sa sunodsunod nga insidente nga naglambigit sa mga tinun-an sa krimen sulod sa eskwelahan.
Base sa listahan sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), giingong wala kini natala nga actual incident apan giangkon nga dunay nadawat nga mga hulga ang mga tunghaan.
Dunay 22 ka mga insidente sa online threats ang na-monitor sa kapulisan; 11 niini ang gi-trace ug gi-turn over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sanglit mga minor kini ug duha ang gipasakaan og kaso.
Namirma sa Pledge of Commitment ang kapulisan sa Probinsiya, Department of Education (DepEd), uniformed services, local government units (LGU) ug school communities nga magtinabangay alang sa mas luwas nga pagtungha sa mga tinun-an.
Apil sa maong programa ang pagpatuman sa pagsusi sa mga tunghaan, prevention, preparation pagpatuman sa response plan ug ang post-action and assessment kon dunay motumaw nga hulga.
Subay niini, moabot sa 600 ka mga metal detector ang giapodapud sa mga tunghaan sa tibuok lalawigan isip dugang proteksyon sa mga posibleng hinagiban o armas nga maimbargo sa dili pa kini makasulod sa mga tunghaan.
Ang gobernador nagkanayon nga nahaom sab ang kampanya sa panawagan sa presidente nga walay luna ang mga ilegalista ug mga kriminal sa mga tunghaan.
“It is important nga kita sa Cebu we take action against these violence...dili ta maghuwat nga naay mahitabo sa Probinsiya sa Sugbo we have to be proactive and show them that they cannot operate here in Cebu kay the safety of our children is very important in the Province of Cebu,” saysay ni Baricuatro
Samtang, giapudapod sab sa kapulisan pinangulohan ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ang mga cause and awareness bands sa mga tinun-an nga dunay nakapatik nga emergency number ug mga pahinumdom pinaagi sa Unified 911 system. / ANV