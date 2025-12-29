Cebu school board gibanhaw, P2.14B pundo para sa edukasyon

Giaprobahan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang dili moubos sa P2.14 bilyunes nga pundo alang sa edukasyon sa unang unom ka bulan sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Kini naglakip sa mga imprastraktura sa eskwelahan, mga programa sa pagkat-on, ug rehabilitasyon sa mga tunghaan nga naigo sa kalamidad sa tibuok lalawigan.
Sa usa ka Facebook post gikan sa Cebu Province Public Information Office (PIO) niadtong Lunes, Disyembre 29, 2025, ang maong mga gahin gihimo human gimando ni Baricuatro ang pagbanhaw sa Provincial School Board (PSB).
Nahitabo kini human niya nadiskobrehan nga duna diay dili moubos sa P1 bilyon nga special education funds ang wala magamit sa dihang nilingkod siya sa katungdanan.
“Upon discovering that at least P1 billion in special education funds had been left unused when she assumed office, Gov. Baricuatro immediately buckled down to work, turning idle savings into active investments for the children’s future,” sumala sa pamahayag sa PIO.
Gipalapdan sab ang PSB aron malakip ang mga representante gikan sa mga city school divisions ug ang Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Matod sa gobernador, tumong niini ang pagpalig-on sa koordinasyon ug pagseguro nga ang pundo sa edukasyon magamit sa mabinantayon ug transparent nga paagi.
Kini mao ang breakdown sa mga alokasyon sa P1.36 bilyon:
P776.5 million — Alang sa panginahanglanon sa DepEd sa Cebu Education Infrastructure and Programs
P500 million — Pagpatukod og mga classroom
P198 million — Pag-ayo sa mga Gabaldon heritage school buildings
P516.6 million — Mga muwebles sa eskwelahan ug mga armchair
P30 million — Learning materials ug education innovation
P13 million — Pag-ayo sa mga eskwelahan
P6 million — Pagpalambo sa robotics program
P7.5 million — Mandated regional ug national education activities
P8.7 million — 2025 division-level education activities
P85 million — Temporary learning shelters alang sa mga eskwelahan nga naguba sa linog niadtong Septiyembre 30
Ang kinatibuk-ang gasto alang sa imprastraktura ug mga programa niabot og P1.2798 bilyunes, samtang ang P85 milyunes nga supplemental budget alang sa temporaryong classroom sa mga dapit nga naigo sa linog nipaabot sa kinatibuk-ang kantidad ngadto sa P1.36 bilyunes.
Gawas sa pundo sa probinsiya, nakakuha sab ang Sugbo og P1 bilyon nga tabang gikan sa Department of Education (DepEd) alang sa pag-ayo sa mga eskwelahan. Nakuha kini atol sa Regional–National Investment Programming Dialogue diin si Baricuatro ang nirepresentar sa Central Visayas isip chairperson sa Regional Development Council (RDC) 7.
Giaprobahan sab ni Baricuatro ang sayo nga pagpalit sa school supplies alang sa tuig 2026 aron malikayan ang langan sa pag-apudapod.
Gipadayon sab ang programang Sugbo Kahanas o technical-vocational training apan gipun-an kini og mga component alang sa pagpangita og trabaho o job placement. / CDF