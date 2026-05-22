Cebu Solutionsfest 2026 gilusad aron sulbaron ang baha, basura, ug trapiko

Gidapit karon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) ang mga lokal nga innovator ug estudyante nga maghimo og mga praktikal nga solusyon sa mga dugay na nga problema sama sa baha, basura, ug kahuot sa trapiko pinaagi sa bag-ong gilusad nga “Cebu Solutionsfest 2026.”
Ang CCCI pinaagi sa Cebu Business Month 2026, opisyal nga nagpaila sa Cebu Solutionsfest 2026, usa ka open-innovation nga kompetisyon nga nagdapit sa mga estudyante, startups, freelancers, MSMEs, ug mga independenteng innovators sa paghimo og mga praktikal nga solusyon sa mga tinuod nga problema nga giila sa kagamhanan sa dakbayan ug uban pang sektor.
Si Konsehal Edgardo ‘Jaypee’ Labella, tsirman sa Cebu City Council committee on information and communications technology (ICT), niingon nga kini nga lakang nagtumong sa pag-awhag sa mga ordinaryong Sugboanon nga aktibong mosalmot sa pagsulbad sa mga dugay na nga gikabalak-an sa siyudad imbes nga maghisgot lang niini sa internet.
“Ganahan gyud ko na ang mga citizens, mga student, mga lumulupyo sa siyudad, dapat sab sila maapil in terms of finding solutions sa atoang mga problema,” matod ni Labella atol sa press conference niadtong Biyernes.
Matod ni Labella, ang mga organizer nakigtambayayong sa pipila ka departamento sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron ilhon ang mga dinalian nga isyu nga mahatagan og pagtagad sa mga mosalmot pinaagi sa teknolohiya o mga solusyon nga nakabase sa komunidad.
Lakip sa mga isyu nga giila mao ang baha, pagdumala sa basura, pamunuan ug civic technology, trapiko ug urban mobility, pagbangon gikan sa kalamidad, turismo, edukasyon, ug pagpalambo sa MSME.
“So, they will be given a certain problem in regards to the city, baha ba, basura ba, nya pangitaan nila og paagi unsa’y solution nila matabang ana,” pulong niya.
Dugang sa konsehal nga nanginahanglan ang siyudad og mga presko ug bag-ong ideya gikan sa mga batan-ong innovator ug nagkalainlaing sektor, ug iyang namatikdan nga daghang mga mapuslanong imbensyon ang wala magmalampuson tungod sa kakuwang sa suporta ug kahigayunan.
Iyang gikutlo ang usa ka nangaging hackathon nga gipasiugdahan sa siyudad nga nadaog sa mga estudyante gikan sa University of the Philippines nga naghimo og application nga makapakita sa kasaysayan sa mga building sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa image recognition technology.
Lahi sa mga naandan nga hackathon nga nagtuyok lang sa mga bukas nga konsepto, ang Solutionsfest naggamit og “Problem Briefs,” mga giandam nga description sa mga tinuod nga isyu nga gikan sa mga buhatan sa gobiyerno, civil society groups, ug mga institusyon sa akademya.
Ang kompetisyon gibahin sa duha ka kategoriya: ang Student Track ug ang Open Track alang sa mga startups, freelancers, mga trabahante nga innovators, out-of-school youth, ug mga independenteng creator.
Ang matag track adunay bulag nga premyo nga P100,000.
1st Place: P50,000
2nd Place: P30,000
3rd Place: P20,000
Gipasabot sab niya nga ang mga solusyon nga mabuhat sa kompetisyon mahimo unyang dawaton ug gamiton sa kagamhanan sa dakbayan kon mapamatud-an nga epektibo kini.
Ang mga makadaog nga team mosulod sab sa usa ka 90-day adoption pipeline diin ang mga organizer maoy magpahigayon sa mga posibleng panaghisgot alang sa pilot testing uban sa mga lokal nga kagamhanan, pag-endurso sa mga nasudnong ahensiya, ug posibleng pakigtambayayong sa industriya pinaagi sa network sa chamber. / CAV