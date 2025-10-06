Cebu Ultimate Catwalk Superstars sa national, international pageants

Andam na nga morampa sa national ug international pageant stage ang mga rayna sa Cebu Ultimate Catwalk Superstar.

Niadtong Sabado, Oktubre 4, 2025, gipaila na sa publiko ang mga crown holders nga mao ang morepresentar sa nasod ug sa Sugbo sa nagkadaiyang mga pageant.

Mo-compete sa Kid Star International 2025 sila si Candy Tumakay (Little Miss category - Philippines) ug Rhonne Angeline Jhayle Daugdug (Miss Preteen category - Philippines) sa Bangkok, Thailand karong Disyenbre 1-8, 2025.

Samtang sa Kids & Teens Global Pageant Philippines 2025 sila si Eiyannah Krys Yap (Little Miss category - Cebu City), Mary Corazon Gualiza (Miss Preteen category - Cebu City North).

Mary Allynah Ciarrah Zabate (Miss Preteen Category - Cebu City North) ug Rhean Summer Dela Victoria (Miss Teen Category - Cebu City.

Ang maong mga kandidata produkto sa Cebu Ultimate Catwalk Superstar.

Ubos sa Kids category sila si Kiana Michaili Bacaltos (Grand winner), Hnin Soe Che Tun (1st runner-up), Eiyannah Khryss Yap (2nd runner-up), Candy Tumakay (Little Miss Charity), ug Rafaella Carra Cabalda (Little Miss Heritage).

Samtang sa Preteen category sila si Shamzy Jopia (Grand winner), Rhonne Angeline Jhayle Daugdaug (1st runner-up and Miss Preteen Charity), Alexandra Almario (2nd runner-up), Marry Allynah Ciarrah Zabate (3rd runner-up), Laiza Loraine Lungtad (4th runner-up), ug Mary Corazon Gualiza (Miss Preteen Heritage).

Sa Teens category sila si Rhean Summer Dela Victoria (Grand winner), Yvaine Cate Poster (1st runner-up), Yesha Mae Monsanto (2nd runner-up), ug Jediaelle Rhianne Caritan (Miss Teen Charity).

Malaumon sab si Prince Joesaphate Amit, ang regional director sa Cebu Ultimate Catwalk Superstar, sa umaabot nga korona nga dalhon sa maong titleholders alang sa Sugbo ug sa Pilipinas. / HBL