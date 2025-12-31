Cebuano nangandoy nga makaduwa sa KBL

Human sa lima ka tuig niyang pagduwa sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP), si Cebuano basketball star Nicael Cabanero nagtinguha nga makaduwa sa Korean Basketball League (KBL) alang sa sunod niyang destinasyon.
Mao kini ang gibutyag ni Cabanero sa usa ka eksklusibong interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan.
“Plano gyud nako nga makaduwa ko sa KBL, kon wala man sa KBL, makaduwa ko sa MPBL (Maharlika Pilipinas Basketball League),” matod ni Cabanero kinsa team captain sa University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers.
Si Cabanero kinsa nagpuyo sa Lapu-Lapu City, nibiya sa UAAP bawon ang rekord isip three-time scoring champion ug two-time member sa Mythical Five.
Sa iyang pagduwa sa usa ka semi-commercial tournament sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Disyembre 16-21, sa City Sports Institute Gym, usa siya sa mga pambato sa star-studded Chase Tower Runs ug napiling Finals MVP.
Gipasabot ni Cabanero nga gihangop sab niya ang posibilidad nga moduwa sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) kon dili siya makakuha og oportunidad nga makaduwa sa gawas sa nasod.
Kon moduwa siya sa MPBL, gusto niyang mahimong sakop sa Cebu Greats.
Naa sab sa plano ni Cabanero ang pasulod sa Philippine Basketball Association (PBA) Draft apan matod niya nga walay ipahigayon nga PBA draft sa 2026 hinungdan nga maghuwat pa siya sa 2027.
Kon matuman ang pangandoy ni Cabanero nga makaduwa sa KBL, siya ang ikaduhang Sugboanong basketolista nga makaduwa sa liga sunod ni Karl Tamayo kinsa gikan sa Talisay City.
Si Cabanero anak ni University of San Carlos (USC) Elementary coach Dominic Cabanero. / JBM, ESL