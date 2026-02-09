CEC milabni'g grand slam

Nakakompleto og Grand Slam title ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons human nila nalangkat pagbalik ang kampyunato sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) 12-Under basketball tournament niadtong Dominggo, Pebrero 8, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Dragons nagbugwak og nagdilaab nga kalayo sa opensa aron sunogon og balik ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats, 88-42, sa Game 2, nga maoy naghuman og sayo sa ilang finals best-of-three series, 2-0.
Sa paggiya ni Coach Mark Anthony Tallo, ang Dragons nagbangis dayon pagsugod sa duwa aron pagposte og 50-29 nga labaw sa halftime ug wala na sila molingi pagbalik.
Gawas sa ikatulo nilang sunodsunod nga kampyunato, nikulit sab og kasaysayan ang Dragons human nila nainat ang ilang sunodsunod nga kadaugan ngadto sa 25 gikan pa sa nanglabay nga katuigan.
Si Francis Jeevan Macalisang kinsa nimugna og 13 puntos alang sa Dragons, maoy napiling Most Valuable Player (MVP).
Kauban ni Macalisang sa Mythical Five mao sila si Kirby Collado (Ateneo), Nicolai Cabanero (USC), Kent Thor (CIT-U), ug Sheriff Samad (CEC).
Sa laing bahin, nakapugos og deciding game ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers sa 15-Under finals series human sa bangis nilang panimalos batok sa CIT-U Baby Wildcats sa Game 2, 70-44.
Karong Martes, Pebrero 10, magtiwas ang duha ka kampo sa Game 3 alang sa inilugay sa korona. / JBM, ESL