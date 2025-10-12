Cejas, Un nanghawod sa Run for Hope

Nagpasundayag sa ilang kusog sila Shane Steven Cejas sa Spectrum Runners Club ug triathlete Casey Robyn Un sa 12-kilometer race sa Continental Fun Run: Run for Hope nga gipahigayon sa Cebu Business Park niadtong Domingo, Oktubre 12, 2025.
Si Cejas nitapos sa 12K nga lumba sulod sa 44 minutos ug 50 segundos aron makuha ang kampeonato sa men’s division, samtang si Un nikompleto sa iyang 12K run sa 1 oras, 6 minutos ug 20 segundos aron makuha ang korona sa women’s side.
Nagsunod sa men’s 12K sila Jewin Ochea (48:02) ug Emmanuel Aaron Plaza (50:01), samtang sa women’s division, sila Ella Jean Salinas (1:07:25) ug Rubie Marie Casul (1:07:35) nakahuman sa top 3.
Sa 6K category, si Joenel Icoy (21:47) nidaog sa men’s division, gisundan siya nila Kyle Comendador (21:59) ug Glenn Renan Arias (23:52). Sa women’s 6K, si Claiza Mae Hamora (27:51) maoy nikuha sa korona, samtang sila Analyn Vargas ug Ainna Mae Kosuge nakahuman sa ikaduha ug ikatulo nga pwesto.
Sa 3K race, si Christian Emmanuel Cadili (10:52), Kian Kosuge (12:35) ug Aikhee Kharlson Rosaig (15:05) maoy top three sa men’s race, samtang sila Glenda Tañeza (19:41), Jelaine Jugalbot (22:55), ug Maria Geneva Villanueva (23:28) sa women’s side.
Sa Family Division (3K) daog ang Mendoza Family (25:50), samtang si Sai Hariharan Venkataclam (1:04:03) maoy daog sa PWD 6K race. / RSC