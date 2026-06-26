Cellphone ban sa Dumanjug, pagpalambo sa pamatasan sa bata

Human sa nagkadaiyang reaksyon sa total ban sa paggamit og cellular phones sa mga publikong eskwelahan sa Dumanjug, gipahayag ni Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica nga ang polisiya dili lamang mahitungod sa pagdili sa mga gadget kondili usa ka lakang aron mapahiuli ang maayong mga mithi sa kabatan-onan.
Sa iyang Facebook post niadtong Biyernes, Hunyo 26, 2026, gipadayon ni Gica ang iyang baruganan nga ang maong pagdili gitumong aron mapahiuli ang batasan sa mga estudyante sa pagbasa, pagdasig sa personal nga pakig-uban sa usag usa, ug pagpalambo sa disiplina ug maayong pamatasan.
“Dili kini basta-basta nga pagbawal lang apan usa kini ka lakang nga nagtinguha nga mapabalik sa ka maayo sa atong kabatan-onan. Ang atong mga eskwelahan kinahanglan nga mamahimong lugar diin mapalambo ang kinaadman ug maayong pamatasan,” matod ni Gica.
Ang cellphone ban nga gisugdan niadtong Miyerkules, Hunyo 24, nakadawat og nagkalainlaing reaksyon sa social media.
Adunay mga netizens nga nisuporta niini isip paagi sa pagpakunhod sa mga makabalda sa sud sa eskwelahan, samtang duna sa’y nangutana sa paagi sa pagpatuman niini ug sa kakuwang sa direktang komunikasyon tali sa mga ginikanan ug mga estudyante panahon sa emerhensya.
Gipasalig ni Gica nga gitugotan gihapon ang mga magtutudlo sa pagdala og cellphone alang sa opisyal nga komunikasyon ug mahimo nilang ipasa dayon ang mga importanteng mensahe tali sa mga ginikanan ug mga estudyante kon adunay emerhensya.
Dugang niya nga ang kapulisan, mga bombero, disaster response personnel, ug mga opisyal sa barangay sa lungsod andam sa tanang higayon sa pagtubag sa mga emerhensya.
“I know this transformation will not happen overnight, but I am fiercely determined that this is the path we must carve for our youth. I am pursuing this mission with absolute passion and serious commitment,” matod ni Gica.
Gisubli ni Gica nga tinguha sa lungsod nga mabuhi pag-usab ang kultura sa pagbasa sa mga estudyante pinaagi sa pagdasig kanila nga gamiton ang ilang recess, lunch break, ug libre nga oras sa pagbasa og mga libro imbis nga mogamit og mga gadget.
Matod ni Gica nga ang polisiya gitumong aron dasigon ang mga estudyante sa personal nga pakig-uban sa usag usa imbis nga kanunayng matanggong sa paggamit sa ilang mga cellphone. Dugang pa niya nga naglaom ang Dumanjug nga makapatungha og mga estudyante nga mailhan dili lamang tungod sa ilang academic nga kalampusan kondili sa respeto usab, pagkamatinud-anon, ug disiplina. / Gwenyth Borgonia, UV Intern