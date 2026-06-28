Cellphone ban sa mga eskwelahan sa Dumanjug, sugdan karong adlawa

Gi-estrikto na gyud sa Lungsod sa Dumanjug ang paggamit og mobile phones sud sa mga eskwelahan human nimando si Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica og total ban aron mapalambo ang pagkat-on ug interaksiyon sa mga tinun-an sulod sa lawak-sangan.
Magsugod ang maong direktiba karon Lunes, Hunyo 29, 2026.
Kini nagpakita sa mas seryusong lakang sa munisipyo sa pag-limit sa paggamit og cellphone sa classroom ug sa pag-awhag sa mga estudyante nga magtukod og mas makahuluganong panagkuyog uban sa ilang isigka-estudyante.
Ubos sa bag-ong polisiya, ang mga tinun-an nga magdala og cellphone sa campus imbarguhon ug dili na kini mahatag og balik kanila hangtod nga mahuman ang tibuok school year.
“We want our kids to read, study, and interact with their classmates,” matod ni Gica.
“There are no phones allowed in school. Starting Monday, if a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year,” dugang sa mayor.
Gipasabot usab sa mayor nga ang mga ginikanan nga dili uyon o dili mosunod sa maong polisiya mahimong mobalhin sa ilang mga anak ngadto sa mga eskwelahan gawas sa Lungsod sa Dumanjug. / DPC