Cellshop sa Leon Kilat gironda

Kapin sa 100 ka cellphone og sagad niini, iPhone brand nga gituohang kinawat ang nasakmit sa Cebu City Police Office (CCPO) human nga gironda ang inabangan nga kuwarto nahimutang sa dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo alas 2:30 sa hapon, Martes, Enero 20, 2026.
Ang hepe sa CCPO Colonel George Ylanan maoy nangulo sa pagronda ug usa sa mga suspek ang nadakpan ug gitudlo nga maoy mopalit sa mga kinawat nga cellphone gikan pa sa miaging tuig hangtod na sa bag-o lang natapos nga Sinulog Grand Parade niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Ang maong lawak giabangan sa gituohang duha ngadto sa upat ka mga lalaki diin didto itapok ang mga kinawat nga cellphone una kini ibaligya.
Matod ni Ylanan nga duna silay kuyog nga upat ka reklamante diin nakuotan sa ilang iPhone nga cellphone ug sa dihang gisusi ang global positioning system (GPS) sa ilang unit, didto mo-pin sa maong dapit.
Gisubay sa kapulisan uban sa mga sakop sa City Investigation and Detection Unit (CIDU) ug Special Weapon and Tactics (Swat) ug gisulod ang usa ka cellphone repair shop ug nasuta nga adunay hagdanan sa luyo nga sumpay sa mga kuwarto sa ikaduhang andana.
Napalgan ang tulo ka bag nga puno sa mga mahalong cellphone.
Nadakpan ang usa sa mga suspek nga nisuway unta sa pagdagan apan abtik nga nadakpan sa raiding team.
“Kini sila mo-repair og cellphone but they also accept o mopalit og cellphone specifically iPhone,” matod pa ni Ylanan.
“Sa dugay nako nga inistorya, among giingnan nga inspectionon namo ilang establishment ug mga rooms didto sa second floor ug didto naka-recover ta og cellphones,” dugang pa sa opisyal.
NASUBAY SA GPS
Sa upat ka reklamante nga nakuotan og cellphone, nasubay ang maong base sa GPS, nadiskubrehan ang kapin sa usa ka gatos ka iPhone.
Gituohan ni Ylanan nga sa kadaghan sa nakuha dili lang ni sa Sinulog nahitabo ug posible nga sa miaging mga buwan pa kini nakawat ug gibaligya ngadto sa suspek.
Si alyas Marie nga tinun-an sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo sa kursong nursing ang personal nga niadto sa cellshop tungod kay didto usab ni-pin o gitumbok base sa iyang phone finder nga application.
Ang iyang cellphone nawala sa mga alas 10 sa gabii niadtong Dominggo, Enero 18, 2026, sa Baseline Barangay Kamputhaw human gikuot sa iyang bolsa.
Pagkasunod adlaw, iyang gisubay kon asa na kini ug nasuta nga didto sa Oslob, apan nabuhi ang iyang paglaom kay nianang pagkahapon nibalik ni sa Siyudad sa Sugbo ug ni-pin sa dalan Leon Kilat.
Tungod niini, iyang gisusi ug dako ang iyang kalipay kay natultolan niya uban sa kapulisan ug positibo nga iyang giila nga ang nasakmit sa mga polis usa sa mga ebidensiya ang iyang mobile phone.
“Naa man koy find me sa akong iPad so naka-trace ra ko, nagduhaduha pa ko sa location naa ra diay diri,” matod ni Marie.
Awhag sa kapulisan sa siyudad sa mga nakawatan og cellphone nga mobisita sa buhatan sa CCPO ug moluwat og affidavit alang sa pagpasaka og kaso batok sa suspek. / AYB