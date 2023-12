Celtics, 14-0 sud sa ilang balwarte

Adunay mensahe si Bos­ton Celtics center Kristaps Porzingis sa teams nga moasdang sa ilang balwarte nga mao ang TD Garden.

“For a visiting team to come into this building and beat us, its got to be a special night for them and we totally believe that,” matod Porzingis.

Mao kini iyang pamahayag human gipanglampurnas sa hosts Celtics ang Orlando Magic, 114-97, ning Lunes, Disyembre 18, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang kadaugan maoy nakainat sa perpektong rekord sa Celtics sulod sa TD Garden ngadto sa 14-0. Sa kinatibuk-an, ang league-leader Celtics adunay 20-5 nga rekord.

Mao kini ang ikaduhang labing maayong rekord sa Celtics sulod sa ilang balwarte.

Niadtong 1957-58 season, ang Celtics nakarehistro og 17-0 home record sa pagpangulo ni legendary Bill Russell.

“I think we’re starting to play what I would call Celtic basketball,” matod ni Boston coach Joe Mazzulla.

“From a mentality standpoint, from a toughness standpoint, from defensive standpoint and identity.”

Gimugna ni Jaylen Brown sa 14th quarter ang 17 sa iyang kinatibuk-ang 31 puntos aron pangulohan ang kadaugan, nidugang og 23 puntos si Jayson Tatum samtang niamot og 15 puntos ug 10 rebounds si Porzingis.

Ang Magic, nga nahagbong sa 16-9 nga rekord, gipangulohan ni Paolo Banchero pinaagi sa iyang 36 puntos ug 19 ka rebounds samtang niamot og 13 puntos si Jalen Suggs.

Ning sangkaa, nakapabuto og 17 ka three-point bombs ang Celtics nga maoy naghatag og grabeng labad sa ulo sa Magic.