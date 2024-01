Celtics, 19-0 sa Garden

Padayong perpekto ang Boston Celtics sulod sa ilang balwarte nga mao ang TD Garden human nila gipanglampornas ang Houston Rockets, 145-113, ning Dominggo, Enero 14, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Celtics, nga nakatilaw og 33 puntos nga pagkalubong sa ilang pag-asdang sa Milwaukee Bucks sa niagi nilang duwa, nagpakita og grabeng determinasyon ning higayuna aron pahimungtan ang Rockets.

Gani bisan tataw na ang ilang kadaugan, grabe gihapon ang emosyon sa usa sa ilang mga lider nga si Jayson Tatum, kinsa na-ejected human kini natawagan og duha ka sunodsunod nga technical fouls sa 4th quarter tungod sa pagreklamo sa tawag sa referee.

“I’m a pretty self-aware person. I understand the time and score of the game,” matod ni Tatum. “The game was pretty much over. I’ve got to stand up for myself.”

Gipangulohan ni Jaylen Brown ang kadaugan pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 27 puntos si Tatum samtang nihatag og 17 puntos si Kristaps Porzingis.

Natawagan si Ta­tum sa iyang unang technical foul sa nahabiling 10:17 minutos sa 4th quarter gumikan sa iyang pagreklamo nganong wala motawag og foul ang mga referee atol sa iyang paghansak.

Niadtong higayuna, naglabaw na og 117-90 ang Celtics.

Padayon sa pagreklamo si Tatum hinungdan nga natawgan kini pagbalik og technical foul.

“I was frustrated,” pasabot ni Tatum. “At some point throughout the course of the night, you’ve got to stand up for yourself. This is not an every game thing or every night... Tonight I just kind of had to let him know I felt.”