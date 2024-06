Celtics, 2-0

Nagpakatap og 26 puntos ug 11 ka rebounds si Jrue Holiday aron pangulohan ang kadaugan sa host Boston Celtics batok sa Dallas Mavericks sa Game 2, 105-89, nga naghatag kanila og 2-0 nga bintaha sa National Basketball Association (NBA) Finals series ning Lunes, Hunyo 10, 2024 (PH time).

Ning sangkaa, gipakita sa Celtics nga kaya nilang modaug bisan dili mosidlak ang duwa sa ilang duha ka supestars nga sila si Jaylen Brown ug Jayson Tatum.

Hinuon, dako gihapon ang kontribyusyon nila ni Brown ug Tatum. Si Brown nidugang og 21 puntos alang sa kadaugan, niamot og 18 puntos si Tatum sama sa natampo ni Derrick White.

Si Kristaps Porzingis, kinsa maoy nagdugkat sa nagdilaab nga opensa sa Celtics sa dako nilang kadaugan sa Game 1, nitunol og 12 puntos ning higayuna.

“That’s why they are the No. 1 team in the NBA with the No. 1 record,” matod ni Mavericks superstar Luka Doncic.

“They have a lot of great players. Basically, anybody can get off.”

Gipangulohan ni Doncic ang Mavericks pinaagi sa iyang 32 puntos, 11 ka rebounds ug 11 ka assists, nga maoy labing unang triple-double nga natali sa ilang prankisa sa NBA Finals.

Niamot og 17 puntos si P.J. Washington samtang nihatag og 16 puntos si Kyrie Irving alang sa Mavericks, nga maoy mo-host sa magsunod duha ka mga duwa sa best-of-se­ven series. / AP