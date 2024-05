Celtics, 2-0, na batok Wolves

Natupngan ni Jaylen Brown ang iyang playoff carrer-high nga 40 puntos aron agakon ang host Boston Celtics ngadto sa kadaugan batok sa Indiana Pacers, 126-110, sa Game 2 sa Eastern Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Mayo 24, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, ang Cel­tics mobiyahe pa­ingon sa balwarte sa Pacers alang sa nagsunod nga duha ka mga duwa sa best-of-seven series bitbit ang 2-0 nga bintaha.

“I think he cares about it in a way that motivates him, and I think he doesn’t really care about it at all,” matod ni Celtics coach Joe Mazzulla kabahin ni Brown. “He understands that winning is the most important thing. He just cares about the right stuff.”

Usa ka adlaw human siya wala nasulod sa top 15 All-NBA teams, si Brown niamot og 10 puntos sa 20-0 rally nga nakahatag sa Celtics og labaw sa 2nd quarter nga wala na nila buhii hangtod na sa katapusang gutlo.

Sa pangutana kon nahagit ba siya sa All-NBA snub, si Brown mitubag, “I wouldn’t say that. We’re two games from the finals. I don’t got time to (care).”

Ningdugang og 23 puntos matag usa sila si Jayson Tatum ug Derrick White alang sa Celtics samtang nitunol og 15 puntos ug 10 assists si Jrue Holiday.

Ang Pacers gipangulohan ni Pascal Siakam pinaagi sa iyang 28 puntos, nidugang og 16 puntos si Andrew Nembhard samtang niamot og 11 puntos si Obi Toppin.

Ang laing pambato sa Pacers nalimitahan lang og 10 puntos gumikan kay naangol (sore left hamstring) kini sa 3rd quarter.

“We need Ty, but ‘next man’ mentality,” asoy ni Siakam. “We’ve got to play together. This team got where we’re at by playing together. ... It’s on us to continue.” / AP