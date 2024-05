Celtics, 3-0

Giusban pagpukan sa Boston Celtics ang host Indiana Pacers, 114-111, sa Game 3 aron pagposte og dominanteng 3-0 nga bintaha sa Eastern Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) ning Dominggo, Mayo 26, 2024 (PH time).

Tanang starters sa Celtics pulos nimugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 36 ni Jayson Tatum apan si Jrue Holiday ang nakahimo sa labing mahinungdanong puntos alang sa No. 1 overall team human sa regular season.

Sa nahabiling 38.9 segundos, nakakompleto si Holiday og three-point play aron hatagan ang Celtics og labaw, 112-111, nga dul-an sab sa 36 ka mga minutos nga wala nila natilawan.

Sa nahabiling 1.7 segundos, nakadugang pa gyud og duha ka freethrows si Holiday aron iselyo ang kadaugan.

Si Holiday, kinsa niamot og 14 puntos sa kadaugan, nibutyag nga niduwa siya bisan aduna siya’y gamay nga hilanat.

“I’m all right, had a fever, slept a lot. But I feel OK,” matod ni Holiday. “I just made a play (at the end).”

Niamot og 24 puntos si Jaylen Brown, nitunol og 23 puntos si Al Horford samtang nidugang og 13 puntos si Derrick White alang sa Celtics.

Si Tatum nihatag og importansya sa ilang pagkuha ni Holiday, kinsa iyang gidayeg nga dako og natabang sa ilang kampanya sa 2023-24 season.

“I’m glad we got him, Jrue’s a hell of a competitor,” paghulagway ni Tatum kang Holiday.

“Obviously, he’s won a championship. For him to come out here and put it all on the line for us and come up with a big play to win the game, we’ve got a hell of a team.”

Ang Pacers ningkombati nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si All-Star guard Tyrese Haliburton apan bisan pa niini, nakahatag gyud sila og hugot nga kombati.

Gipangulohan ni Andrew Nembhard ang Pacers pinaagi sa iyang career-high 32 puntos, nitampo og 23 puntos si T.J. McConnell samtang nihatag og 22 puntos si Pascal Siakam.

“Courageous. Our guys played a great game,” matod ni Pacers coach Rick Carlisle.

“We came up a little short tonight, but we will be back Monday and we will be punching even harder.”

Sa kasaysayan sa NBA, wala pa’y team nga hingpit nga na­kabangon gikan sa 0-3 nga bi­ya sa best-of-seven series. / AP