Celtics, 3-0

Nagkumboya ang pambatong panagpares sa Boston Celtics nga sila si Jayson Tatum ug Jaylen Brown aron pakgangon ang dakong rally sa host Dallas Mavericks sa 4th quarter ug iposte ang 106-99 nga kadaugan sa Game 3 nga naghatag kanila og dominanteng 3-0 nga bintaha sa National Basketball Association (NBA) Finals series ning Huwebes, Hunyo 13, 2024 (PH time).

Usa na lang ka daog ug maangkon na nila ni Tatum ug Brown ang labing una nilang kampyunato ug ika-18 sa prankisa sa Celtics.

Gipangulohan ni Tatum ang kadaugan pinaagi sa iyang 31 puntos samtang nidugang og 30 puntos si Brown.

Ang Celtics, nga ning-inat sa ilang franchise record ngadto sa 10 ka sunodsunod nga kadaugan sa playoffs, nakaposte og 21 puntos nga labaw sa sayong bahin sa 4trh quarter nga diriyot nausik.

“Not really trying to look too much into it,” matod ni Tatum. “The game of basketball is about runs. It’s never going to go like you expected. If you want to be a champion, you have to be resilient in those situations, and we did that tonight.”

Nakaposte og 91-70 nga labaw ang Celtics pinaagi sa 20-5 run nga nagsugod sa tunga-tungang bahin sa 3rd quarter ug nahuman sa sayong bahin sa 4th quarter.

Human niini, gisugdan sa Mavericks ang pagmugna og dakong rally nga nagpahak sa labaw sa Celtics, 93-92, sa nahabiling 3:08 minutos.

Nahimo kini sa Mavericks bisan na-foul out ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Luka Doncic sa nahabiling 4:12 minutos.

Usa ka 5-0 run nga gituldokan sa three-point shot ni Derrick White ang nag-inat sa labaw sa Celtics ngadto sa 98-92 sa nahabiling 2:48 minutos.

Ang Mavericks, nga nagkinahanglan na og milagro aron makabangon sa series, gipangulohan ni Kyrie Irving pinaagi sa iyang 35 puntos samtang niamot og 27 puntos si Doncic.

Sa kasaysayan, 156 ka teams ang nasugamak sa 0-3 nga biya sa best-of-seven series, wala’y bisan usa ang hingpit nga nakabangon. / AP