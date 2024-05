Celtics, 3-1

Gipahimuslan sa Boston Celtics ang dakong haw-ang sa puwersa sa host Cleveland Cavaliers aron iposte ang 109-102 nga kadaugan sa Game 4 nga naghatag kanila og 3-1 nga bintaha sa Eastern Conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Martes, May 14, 2024 (PH time).

Ang Cavaliers ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing lig-ong mga haligi nga sila si Donovan Mitchell (calf) ug Jarrett Allen (ribs) apan taliwala niini, nakasukol gihapon sila’g insakto ug nakalabaw pa sila sa tunga-tungang bahin sa 3rd quarter.

Hinuon, ningpatigbabaw ra gihapon ang puwersa sa Celtics sa 4th quarter.

Gipangulohan ni Jayson Tatum ang Celtics pinaagi sa iyang 33 puntos, nidugang og 27 puntos si Jaylen Brown samtang niamot og 16 puntos si Jrue Holiday.

“It took us a little while to get going, and stop ball watching and play some basketball,” matod ni Brown.

Taliwala sa ilang kapildihan, mapasigarbuon gihapon si Cavaliers coach J.B. Bickerstaff sa determinasyon sa iyang mga batos.

“They gave us everything that they had. They competed at a high level,” asoy ni Bickerstaff.

“They played the game properly. I’m proud of the guys, the way they went out and scrapped and competed and gave ourselves a chance.”

Ang Cavaliers gipangulohan ni Darius Garland pinaagi sa iyang 30 puntos samtang niamot og 19 puntos matag usa sila si Evan Mobley ug Caris LeVert. / AP