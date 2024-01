Celtics gikastigo sa Bucks

Gipangkastigo sa hosts Mil­wau­kee Bucks ang league-­leading Boston Celtics, 135-102, kagahapon, Enero 12, 2024 (PH time) sa National Basketball Asso­ciation (NBA).

Usa ka 25-0 run sa Bucks sa tunga-tungang bahin sa 1st half ang ningdugkat sa wala damha nilang dominasyon batok sa usa sa labing gikahadlukang puwersa sa liga.

Ning maong pagbulhot sa opensa sa Bucks, nagkumboya sila si Giannis Antetokounmpo ug Bobby Portis og 20 puntos.

“There was a respect-slash-fear factor also that’s very important for this team, that we have to go out there and play at our best today,” matod ni Antetokounmpo.

Adunay higayon nga ningburot sa 43 puntos ang labaw sa Bucks ug ang ilang 75-38 nga bintaha human sa duha ka quarters maoy ikaupat nga labing dakong labaw sa halftime sa ilang kasaysayan.

“Hopefully we can keep this up not just against the Boston Celtics, not just when we have two days off or not when we have not played well,” dugang ni Antetokounmpo.

“Even if we’ve played well and even if we’ve played bad, be able to come in the game and play with the same urgency and with the same focus and with the same energy.”

Gipangulohan ni Portis ang kadaugan pinaagi sa iyang 28 puntos, nidugang og 24 puntos si Antetokounmpo samtang niamot og 21 puntos si Damian Lillard.

Ang duha ka mga pambato sa Celtics nga sila si Jayson Tatum ug Jalen Brown pulos ngil-ad nga nakaduwa ug igo lang silang nag­kumboya og 17 puntos.