Celtics gilamoy sa T’Wolves

Nipakatap si Anthony Edwards og 39 puntos lakip na ang tres nga nisilyo sa 119-115 nga kadaogan sa Minnesota Timberwolves batok Boston Celtics sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Minneapolis, Nobiyembre 30, 2025 (PH time).
Samtang pahurot na ang shot clock, nawagtang sa iyang dribble si Edwards pero nakuha gihapon niya ang bola og niitsa og lisod nga tres sa atubangan ni Derrick White, nasulod ang maong tres nga maoy niinat sa labaw sa Minnesota, 118-112, sa nahabilin nga 14 segundos sa duwa.
Nagpadayon ang kainit sa kamot ni Edwards diin ga-average siya og 38.5 puntos sa nilabay nga upat ka mga duwa.
Ang bigman nga si Julius Randle niabag og 16 puntos ug si Donte DiVincenzo niamot og 15 puntos para sa Timberwolves, kinsa nakakuha og double figures scoring sa unom nila ka players.
Nagmangtas ang Celtics guard nga si Jaylen Brown sa iyang 41 puntos apan kuwang kini para makakawat sila og daog sa kampo sa Timberwolves.
Si Brown nahimo pud nga unang players sukad sa play-by-play era nga naka-record og 27 puntos, lima ka rebounds, lima ka assists ug tulo ka steals sa first half.
Si Neemias Queta nitabla pud sa iyang career best nga 19 puntos ug nibuhat og career-high 18 rebounds, samtang si White niamot og 16 puntos sa Celtics.
Ang Timberwolves nisaka sa ikaunom nga pwesto sa Western Conference team standings dala ang 11-8 (win-loss) nga baraha, samtang ang Celtics, nga kaduha ra napilde sulod sa nilabay nga pito ka duwa, natagak sa 10-9 nga baraha. / RSC