Gibihag sa Sacramento Kings ang inilog nga Boston Celtics pinaagi sa makabungog nga kadaogan, 98-97, sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Golden 1 Center sa Sacramento niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Ang bayanihon nga itsa ni Keegan Murray maoy nakahatag sa Kings sa ilang unang home court win sulod sa 10 ka home games karon nga season.
Naglabaw ang Celtics, 96-95, sa nahabilin nga 11.8 segundos sa duwa, sa wa pa nakahimo og offensive rebound si Murray og nipasulod sa putback shot nga maoy nakahatag og himaya sa Kings.
Gitapos ni Murray ang duwa nga dunay double-double 15 puntos ug 12 rebounds. Si Murray gikan og pito ka duwa nga pahuway tungod sa left ankle injury sayong bahin ning buwana.
Si De'Andre Hunter niamot og 20 puntos, samtang si Domantas Sabonis nidugang og 15 puntos ug 17 ka rebounds sa wa pa ma foul out, ug si Zach LaVine niamot og 13 puntos.
Nagpahuway og wa moduwa sa Celtics ang superstar nga si Jayson Tatum.
Ang iyang partner nga si Paul George maoy nangulo sa Celtics nga adunay 19 puntos, walo ka rebounds, lima ka assists ug upat ka steals.
Si Mike Conley nidugang og 19 puntos, samtang si Neemias Queta ug Sam Hauser nitunol og 15 ug 14 puntos matag-usa.
Dako og gihatag nga kompiyansa sa Kings ang maong kadaogan kay ang Boston usa man sa contender teams karong nga season.
Samtang ang Kings nagkalisod sa ilang kampanya karon nga season og naglingkod sa pinakaubos sa West Conference bitbit ang 2-14 (win-loss) record.
Ang Celtics sa ilang habig nagpabilin sa ikaduhang pwesto sa East dala ang 10-5 nga baraha. / RSC