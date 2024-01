Celtics gipukan of freethrows

Nimugna og 26 puntos si Ben­nedict Mathurin lakip na niini ang nakapadaug nga duha ka freethrows sa na­ha­biling 0.6 segundos a­­ron agakon ang hosts India­na Pacers ngadto sa kulbahi­nam nga kadaugan batok sa league-leader Boston Celtics, 133-131, ning Martes, Ene­ro 9, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nakuha sa Pacers ang kadaugan bisan naangol (left hamstring) ang ilang All-Star pointguard nga si Tyrese Haliburton sa 2nd quarter ug wala na kini nakabalik sa pagduwa. Nibiya sa duwa si Haliburton bawon lang ang pito ka mga puntos.

Nakaeskedyul si Haliburton alang sa MRI ning adlawa, Enero 10, 2024.

“That was a very deflating mo­ment,” matod ni Pacers coach Rick Carlisle kabahin sa pagkaangol ni Haliburton.

“(But) this was an important game. Every game that we play has the ability to be a season-defining game.”

Niamag na unta ang overtime sa dayong pagkapupos sa oras apan natawagan og foul si Celtics center Kristaps Porzingis sa iyang pagdepensa kang Mathurin, kinsa nag-itsa sa three-point land niadtong gutloa.

Napasulod ni Mathurin ang nag-una niyang duha ka freethrows unya gituyo niya pagsipyat ang ikatulo.

“I was excited,” matod ni Mathurin. “It was a pretty good thing to be a part of.”

Sa pagpadaplin ni Haliburton, ningkayod og doble ang iyang mga kauban aron tapakan ang haw-ang sa opensa sa Pacers.

Gawas ni Mathurin, aduna pa’y laing unom ka mga magduduwa ang Pacers nga nakahimo og dobleng numero nga mga puntos.

Ang Celtics, nga ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jayson Tatum (left ankle sprain), gipangulohan ni Jaylen Brown, kinsa nipakatap og kaugalingon niyang season-high 40 puntos.