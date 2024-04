Celtics gisunog sa Heat

Nagpauwan og three-point shots ang Miami Heat aron bawsan ang No.1 overall ug hosts Boston Celtics, 111-101, sa Game 2 nga maoy nakatabla sa ilang Eastern Conference 1st round playoffs series, 1-1, sa National Basketball Association (NBA) ning Huwebes, Abril 25, 2024 (PH time).

Ning maong duwa, ningmugna ang Heat og playoffs franchise history nga 23 ka three-pointers, unom niini gimugna ni Tyler Herro, kinsa maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 24 puntos ug 14 ka rebounds.

“It was a very good res­ponse,” matod ni Heat coach Erik Spoelstra. “And then we also made some shots. It always looks better when you make shots.”

Si Bam Adebayo nidugang og 21 puntos ug 10 ka rebounds samtang niamot sab og 21 puntos si Caleb Martin alang sa Heat, nga nirehistro og 23-of-43 o 53.5% sa three-point area aron pagbangon gikan sa ilang pagkalubong sa Game 1 sa best-of-seven series.

“They obviously made a conscious effort to have free reign to shoot more,” asoy ni Celtics coach Joe Mazzulla kabahin sa Heat.

Ang Heat, nga ningkombati sa ikatulong sunodsunod nga duwa nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jimmy Butler, nirehistro og 50% o labaw pa sa matag quarter sa nag-unang tulo ka quarters.

Nakatali sab ang Heat og 4-of-10 three-point shooting sa 4th quarter.

Human napahak sa Celtics ang 11 puntos nga labaw sa Heat ngadto sa unom ka puntos, 102-96, sa nahabiling 3:16 minutos, nakapaboto og three-point bomb si Martin ug wa­la na molingi pagbalik ang Heat gikan niini hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Celtics gipangulohan ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang 33 puntos samtang niamot og 28 puntos si Jayson Tatum.

“It seemed we couldn’t get them to miss,” matod ni Brown kabahin sa Heat. “They had a record-breaking night. ... They made a lot of shots that usually we’re comfortable with.” / AP