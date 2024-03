Celtics kaging sa Hawks

Ningbangon gikan sa 30 pun­tos nga pag­­kalubong ang hosts Atlan­ta Hawks ug ninglupad pa­i­­ngon sa ma­ka­­pa­kaging nga kada­ugan batok sa ove­rall leader Bos­ton Celtics, 120-118, ning Martes, Mar­so 26, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Unom ka mga magduduwa sa Hawks ang ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 24 ni De’Andre Hunter, kinsa maoy nakatali sa labing mahinungdanong puntos sa kadaugan – ang three-point shot nga naghatag sa Hawks og 120-116 nga labaw sa nahabiling 9.2 segundos.

Kon buot huna-hunaon, dili na unta angay motira og tres si Hunter niadtong hi­ga­yuna gumikan kay nag­la­­baw man sila, 117-116, ug pu­wede na lang unta siya mag­huwat og foul gikan sa Celtics.

Apan alang kang Hawks coach Quin Snyder, wala siya moreklamo sa desisyon ni Hunter nga motira og tres gumikan kay dako ang iyang pagsalig niini.

Human sa tres ni Hunter, nakapuntos og layup si Jayson Tatum alang sa Celtics sa nahabiling 1.2 segundos ug yano ra nga gihurot sa Hawks ang oras sa return play.

Ang Celtics ningposte og 20 sa katapusan nilang 22 ka pagsulong sa balwarte sa Hawks ug daw padayon ang ilang dominasyon dihang nakapasulod og tres si Al Horford nga naghatag kanila og 68-38 nga labaw sa nahabiling kapin sa 4:00 ka mga minutos sa 2nd quarter.

Apan sa wala damha, hinayhinay nga ningkamang ang Hawks hangtod nga hingpit silang nakalupad paingon sa kadaugan.

Nahimo kini sa Hawks bisan padayon silang ningkombati nga wala ang ilang lider nga si Trae Young ug laing tulo ka mga sinaligan.

Mao kini ang labing dakong pagbangon nga kadaugan sa Hawks gikan niadtong 1997-98 season.

“We let our foot off the gas in the second half, and they got in a great rhythm. It’s a tough pill to swallow,” matod ni Tatum, kinsa maoy nangulo sa Celtics pinaagi sa iyang 37 puntos. (AP)