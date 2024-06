Celtics kampyon!

Sa kinatibuk-an, kini maoy ika-18 nga kampyunato nga nahimo sa Celtics apan labing una kini sa kadaghan sa ilang kasamtangang puwersa nga naglakip sa ilang mga lider nga sila si Jayson Tatum ug Jaylen Brown.

“It means the world,” matod ni Tatum. “It’s been a long time. And damn I’m grateful.”

Gipangulohan ni Tatum ang kadaugan pinaagi sa iyang 31 puntos ug 11 ka assists samtang nidugang og 21 puntos ug walo ka rebounds si Brown, kinsa maoy napiling NBA Finals MVP.

“I share this with my brothers and my partner in crime Jayson Tatum,” asoy ni Brown.

Sulod sab sa 107 ka mga duwa sa playoffs nga nag-uban sila si Tatum ug Brown una sila nakabaton og kampyunato.

Si Jrue Holiday nidugang og 15 puntos ug 11 ka rebounds alang sa Celtics, nitampo og 14 puntos si Derrick White samtang nihatag og siyam ka puntos si Al Horford.

Ang coach sa Celtics nga si Joe Mazzulla, 35, nahimo’ng labing batan-ong coach nga nakadaog og kampyunato gikan ni Bill Russell niadtong 1969.

Nakuha kini ni Mazzulla sa iyang ikaduha pa lang nga season nga paggiya sa Celtics.

“You have very few chan­ces in life to be great,” matod ni Mazzulla.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 28 puntos ug 12 ka rebounds, nidugang og 15 puntos si Kyrie Irving samtang niamot og 14 puntos si Josh Green.

Ang Mavericks maoy ika-157 nga team nga na­pakyas human nasuga­mak sa 0-3 nga biya sa best-of-seven series. Sa ka­say­sayan, wala pa’y team ang hingpit nga nakabangon gikan ning maong biya. / AP