Celtics midaog na sab

Gipangmakmak sa Boston Celtics ang host New York Knicks, 116-102, aron inaton ang ilang sunodsunod nga ka­daugan ngadto sa walo ning Dominggo, Pebrero 25, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Celtics, nga maoy overall league-leader dala ang 45-12 nga rekord, gipangulohan ni Jaylen Brown pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 22 puntos si Kristaps Porzi­ngis samtang niamot og 19 puntos si Jayson Tatum.

Aduna pa’y laing tulo ka mga magduduwa ang Celtics nga nakatampo og dobleng numero nga puntos.

Ning puntoha sa season, naglabaw na og walo ka mga daog ang Celtics sa nagsunod kanila sa Eastern Conference ug hayag na ang ilang purohan sa playoffs.

“When it comes down to the playoffs, none of that stuff really matters,” matod ni Brown kabahin sa pagsulbong sa ilang standing sa regular season.

“I feel like it’s going to be about matchups, it’s going to be about playing hard. Ob­viously, home court (advantage) matters. So, that is key. You get into the thick of it, you’ve got to win basketball games.”

Si Tatum, kinsa maoy numero unong opsyon sa Celtics sa opensa, mas nitrabaho na sab sa laing departamento ug nakadugang kini og unom ka assists ug unom sab ka rebounds.

“I thought today was a beautiful display of basketball from Jayson,” matod ni Celtics coach Joe Mazzula. “It won’t go into the most valuable category, but his ability to control the game with his pick-and-roll pace, his pick-and-roll passing, his defense.”

Ang Knicks, nga nahagbong sa 34-23 nga rekord, gipa­ngulohan ni Jalen Brunson pi­naagi sa iyang 30 puntos samtang niamot og 16 puntos si Josh Hart.