Celtics mikastigo sa Cavs

Nagkumboya sila si Jaylen Brown, Derrick White ug Jayson Tatum aron pangulohan ang dakong kadaugan sa host Boston Celtics batok sa Cleveland Cavaliers, 120–95, ning Miyerkules, Mayo 8, 2024 (PH time), sa Game 1 sa ilang Eastern Conference 2nd round playoffs series sa National Basketball Association (NBA).

Nimugna og 32 puntos si Brown, niamot si White og 25 puntos lakip na niini ang pito ka three-point shots samtang nihatag og 18 puntos si Tatum.

“It feels good. I think the most important thing is to win,” asoy ni White. “I’ve said before, it doesn’t matter if I score zero or score however many I scored today. When we win, I’m doing enough.”

Sa kinatibuk-an, ang Cel­tics nipauwan og 18 ka three-pointers nga dako’g natampo aron makaposte sila og 15 puntos nga labaw paghuman sa tulo ka quarters.

Gisugdan sa Celtics ang 4th quarter pinaagi sa 10-2 run nga nagpaburot sa ilang labaw ngadto sa 102-79 ug ning higayuna, hingpit na nilang nadominar ang duwa.

Ang Cavaliers gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 33 puntos, nitunol og 17 puntos si Evan Mobley samtang nihatag og 14 puntos si Darius Garland.

OKLAHOMA 117, DALLAS 95

Sa laing bahin, nirehistro og 29 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang host Oklahoma City Thunder ngadto sa kadaugan batok sa Dallas Mavericks sa Game 1 sa ilang Western Conference 2nd round series.

Si Chet Holmgren nidugang og 19 puntos samtang nitampo og 18 puntos si Jalen Williams alang sa Thunder.

Ang Mavericks gipangulohan ni Kyrie Irving pinaagi sa iyang 20 puntos, nihatag og 19 puntos si Luka Doncic samtang niamot og 16 puntos si Daniel Gafford. / AP