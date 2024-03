Celtics mimakmak sa Jazz

Bisan wala ang tulo sa ilang lig-ong mga haligi, ang overall leader Boston Cel­tics naka­maneho gihapon pag­lam­por­nas sa host Utah Jazz, 123-107, ning Miyerkules, Mar­so 13, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Unom ka mga magduduwa sa Celtics ang ningmugna og dobleng numero nga mga pun­tos – pinangulohan sa 38 ni Jay­son Tatum – aron tapakan ang haw-ang nga nabiyaan sa na­nga­angol nga sila si Jaylen Brown (back), Kristaps Porzi­ngis (hamstring) ug Al Horford (toe).

Niabot sa 20 ka three-point shots ang napasulod sa Celtics nga maoy dakong hinungdan nga nakontrolar nila ang kombati.

“The law of averages, you play so many games you won’t be perfect every night. You have to stick with it and trust that you’re going to have more good days than bad,” matod ni Tatum kabahin sa ilang natali nga 40.8% sa 3-point range.

Si Derrick White nidugang og 24 puntos alang sa Celtics, niamot og 16 si Jrue Holiday, nihatag og 14 puntos si Sam Hauser, nitunol og 12 puntos si Luke Komet samtang nitampo og 10 puntos si Payton Pritchard.

Ang Jazz gipangulohan ni Keyonte George pinaagi sa iyang 26 puntos, nihatag og 21 puntos si Fil-Am Jordan Clarkson samtang niamot og 20 puntos si Collin Sexton.

Ang Jazz, nga ningkombati nga wala ang ilang leading scorer nga si Lauri Markkanen (thigh) ug Taylor Hendricks (toe), nakamugna og 11-3 run aron pahakan ang labaw sa Celtics ngadto sa duha na lang ka mga puntos sa 3rd quarter.

Apan human niini, makabungog nga 20-0 run ang gihimo sa Celtics nga maoy nakainat sa ilang labaw ngadto sa 113-91 sa na­ha­biling 6:28 minutos. Ningkuya­ig na ang Jazz gikan niini hangtod na sa katapusang gutlo. / AP