Celtics miselyo sa No. 1

Niini pa lang ka sayo, naselyo na sa hosts Boston Celtics ang No. 1 nga luna sa nagkaduol nga playoffs human nila gipangmakmak ang Oklahoma City Thunder, 135-100, ning Huwebes, Abril 4, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nagpasabot kini nga ang Celtics, nga ningsulbong sa 60-16 nga rekord, adunay homecourt advantage sa tibuok playoff.

Gipangulohan ni Kristaps Porzingis ang dominasyon sa Celtics pinaagi sa iyang 27 puntos ug ka 12 rebounds, niamot og 24 puntos si Jayson Tatum samtang nidugang og 23 puntos si Jaylen Brown.

“We deserve it. I think it’s possibly going to matter if we follow through with the vision we have for ourselves,” maod ni Porzingis.

Nagkanayon si Brown nga nakauyon siya sa ilang umento isip usa ka puwersa apan nasayod siyang malisod pa nga misyon ang ilang sagubangon sa umaabot.

“We’re not skipping any steps,” batbat ni Brown. “Sixty wins. I think we’re on track. When the playoffs start, it’s back to square one.”

Ang Celtics nakaposte og 16 puntos nga labaw sa 1st half apan gipahakan kini sa Thunder ngadto sa unom na lang ka puntos sa 3rd quarter.

Sa 4th quarter, ningmugna og 12-4 run ang Celtics aron pabukahon og balik ang ilang labaw ngadto sa 105-87.

Ning higayuna, wala na nakabangon ang Thunder, nga padayong ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Shai Gilgeous-Alexander.

Ang Thunder gipangulohan ni Josh Giddey pinaagi sa iyang 17 puntos samtang niamot og 15 puntos si Luguentz Dort.

Aduna pa’y laing upat ka mga sakop ang Thunder nga nakamugna og dobleng numeto nga puntos. / AP