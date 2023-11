Celtics mitiklo sa Bucks

Niduwa si Jayson Tatum bisan adunay gipamati sa lawas ug natabangan niya ang host Boston Celtics sa pagbuntog sa Milwaukee Bucks, 119-116, sa engkuwentro sa mga lider sa Eastern Conference sa National Basketball Association (NBA) ning Huwebes, Nobiyembre 23, 2023 (PH time).

Taliwala sa iyang kondisyon, nakamugna si Tatum og 23 puntos ug 11 ka rebounds.

Gipangulohan ni Jaylen Brown ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 21 puntos si Kristaps Porzingis samtang niamot og 13 puntos si Derrick White.

Sa kadaugan, napahugtan sa Celtics ang ilang paggunit sa overall leadership bitbit ang 12-3 nga rekord.

“I thought it was great. Obviously, the fans and everyone in the building knew this was No. 1 and No. 2 seed playing against each other, and that just adds more fuel to the atmosphere,” matod ni Porzingis.“The energy was there. We played hard and they made a good push at the end and almost made a comeback, but we held strong.”

Ang Celtics, nga aduna pa’y laing tulo ka mga magduduwa nga nakaposte og dobleng numero nga mga puntos, sayo’ng ningratsada ug nakamugna kini og 21 puntos nga labaw sa 1st half.

Wala na buhii sa Celtics ang labaw gikan niini apan nakapanghudlat ang Bucks ug nakasikit kini, 114-111, sa nahabiling 21.2 segundos.

Human niini, nakapasulod og tulo ka freethrows si Tatum aron ablihon og dako ang pultahan sa kadaugan alang sa Celtics.

Ang Bucks, nga natagak sa 10-5 nga rekord, gipangulohan ni Brook Lopez pinaagi sa iyang 28 puntos, nitunol og 27 puntos si Damian Lillard samtang nitampo og 21 puntos si Giannis Antetokounmpo.