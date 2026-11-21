Nagpanikad nga makabawi ang Boston Celtics ug plano nilang ipahungaw ang ilang kapungot ug kalagot ngadto sa nagkagidlay nga Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Golden 1 Center sa Sacramento karong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Ang Celtics mosandig sa naglagiti nga kamot ni superstar Jayson Tatum, kinsa nag-average og 26.4 puntos, 6.6 rebounds, ug 6.8 assists sulod sa 15 ka duwa. Kaabag ni Tatum ang iyang bag-ong partner nga si Paul George nga midunol og average nga 20 puntos, 5.5 rebounds ug 3.7 assists sa Celtics.
Apan bisan niini, natakilpo ang Celtics batok sa Orlando Magic ug Denver Nuggets ug naglantaw na sila karon sa two-game losing streak. Determinado sila si Tatum ug Paul George nga putlon ang ilang duha ka sunodsunod nga pilde.
Bisan pa man sa maong gamay nga pagkahagsa, nagpabilin gihapon sa ikaduhang puwesto sa Eastern Conference ang Boston bitbit ang 13-4 nga rekord, pipila lang ka duwa ang biya sa nag-una sa liga nga Philadelphia 76ers.
Nagpaabot sa Boston niining ilang pagpanulong mao ang Kings, nga nagluklok sa kinaubsan sa Western Conference human nakakuha lang og usa ka daog sulod sa 14 ka duwa.
Bug-at kaayo ang sinugdanan sa season sa Kings ug wala pa gyud makatilaw og bisan usa ka daog atubangan sa ilang home fans, diin nagbitbit sila og 0–9 nga rekord sa Golden 1 Center.
Ang uban pang mga duwa karong Dominggo magtigi sa 76ers batok sa Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks kontra LA Clippers, New York Knicks batok sa Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs kontra New Orleans Pelicans, ug ang Minnesota Timberwolves batok sa Memphis Grizzlies. / RSC