Celtics mosuway paglabni sa titulo

Sa ikaduhang higayon, suwayan paglangkat sa Boston Celtics ang kampyunato sa ilang pagpakigsangka og balik sa Dallas Mavericks sa Game 5 sa National Basketball Association (NBA) Finals series karong Martes sa buntag, Hunyo 18, 2024 (PH time), ning higayuna sulod sa ilang balwarte – ang TD Garden.

Aduna na unta kahigayunan ang Celtics nga itiklop ang best-of-seven series sa ilang pag-asdang sa korte sa Mavericks sa Game 4 apan grabe ka ngil-ad ang ilang duwa ug nasugamak sila sa dakong kapildihan, 122-84, nga maoy nagpahak sa ilang bintaha sa series, 3-1.

Ning higayuna, gustong mo­bawi ang Celtics ug ningpa­dayag sa ilang kaandam nga labnihon na ang ika-18 nga kampyunato sa ilang prankisa ug labing una sa kadaghanan sa ilang kasamtangang puwersa nga naglakip sa ilang duha ka mga lider nga sila si Jayson Tatum ug Jaylen Brown.

“We don’t like to lose,” matod ni Brown. “I think we are ready for Game 5. I think that’s the best answer that I’ve got. I think that we’re ready. We’re at home. And we’re looking forward to it.”

Daghan na man tuod nga mga titulo ang nakuha sa Celtics apan grabe gihapon ang ilang kahidlaw tungod kay katapusan kini nilang naangkon niadto pang 2008.

Ang kapildihan sa Celtics sa Game 4 maoy nagputol sa ilang franchise-record nga 10 ka sagunson nga kadaugan sa playoffs.

Sa ilang bahin, ang Mavericks tataw nga nakabaton og dugang kadasig human sa ilang dominasyon sa Game 4.

Ang maong kadasig magamit sa Mavericks alang sa usa ka malisod nga misyon – ang mahimo’ng labing unang puwersa nga hingpit nga makabangon gikan sa 0-3 nga biya sa best-of-seven series.

“We are just thinking about the goal that we have in front of us as best we can, and try not to get tired of everyone talking about the history that has not been made,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Mavericks nga si Kyrie Irving.

“We got a chance to accomplish one of our goals, which is to make it back to Boston. We have another goal in front of us, and that’s to make it back to Dallas.” / AP