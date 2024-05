Celtics mosuway pagposte’g 2-0 batok sa Pacers

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang host Boston Celtics sa ilang pagpakigbatok og balik sa Indiana Pacers sa Game 2 sa Eastern Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) karong Biyernes, Mayo 24, 2024 (PH time).

“Don’t relax,” pahimangno sa pambato sa Celtics nga si Jayson Tatum ngadto sa iyang mga kauban human sa ilang makutas nga overtime nga kadaugan sa Game 1, 133-128, ning best-of-seven series.

Sa nag-unang duha ka mga round batok sa Miami Heat ug Cleveland Cavaliers, ang Celtics ningmugna og dakong kadaugan sa Game 1 apan napilde sa Game 2.

Taliwala sa ilang kapildihan sa Game 1, nagpabiling taas ang morale sa Pacers.

“We know we can play with these guys,” asoy sa pambatong guard sa Pacers nga si Tyrese Haliburton.

“There’s a lot of people out there saying we don’t belong here. We don’t really care. We know we belong.” / AP