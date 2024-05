Celtics mosuway pagsulod sa NBA Finals

Labnihon og suway sa Boston Celtics ang unang lingkuranan sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa host Indiana Pacers ning Martes sa buntag, Mayo 28, 2024 (PH time), sa Game 4 sa Eastern Conference finals series.

Ang Celtics kaunom nakataak sa Eastern Conference finals sa miaging walo ka mga tuig ug usa na lang ka daog, makasulod sila sa NBA Finals sa ikaduhang higayon ning maong gintang sa panahon.

“We’re in a great position right now, one win away from the finals. But we know we can’t relax for one second,” matod sa usa sa mga pambato sa Celtics nga si Jayson Tatum.

Sa ilang bahin, ang Pacers seguradong mopagawas sa tanan nilang ikabuga aron makakita pa sila og laing pagsidlak sa adlaw.

“We’ve got to give everything that we have,” asoy ni Pacers forward Pascal Siakam. “Obviously, to this point we’ve had an incredible season and nobody wants to see it end. So we’re going to fight to the end.” / AP